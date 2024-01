Em 2024, eclipse solar total, luas cheias e chuvas de meteoros

Luas cheias e chuvas de meteoros iluminarão o céu. Prevê-se que um aumento da atividade solar provoque auroras que criarão espectáculos coloridos. E os caçadores de eclipses têm estado em contagem decrescente para 2024 desde o "Grande Eclipse Americano" de 2017 - porque um eclipse solar total atravessará os Estados Unidos em abril.

Em muitas noites, haverá oportunidades para observar diferentes planetas ou procurar a Estação Espacial Internacional enquanto orbita a Terra.

Mantenha os seus telescópios e binóculos à mão e não se esqueça de comprar um par de óculos de eclipse para poder assistir em segurança ao eclipse solar total.

Luas cheias e superluas

Doze luas cheias ocorrerão durante 2024, e os eventos lunares de setembro e outubro também serão considerados superluas, de acordo com o EarthSky.

As definições de superlua podem variar, mas o termo geralmente denota uma lua cheia que está mais próxima da Terra do que o normal e, portanto, aparece maior e mais brilhante no céu noturno. Alguns astrónomos dizem que o fenómeno ocorre quando a lua está a 90% do perigeu - a sua aproximação mais próxima da Terra em órbita.

A lua cheia de cada mês está associada a um nome específico, de acordo com o Farmers' Almanac. Mas as luas cheias têm uma variedade de nomes e significados de acordo com as diferentes tribos indígenas.

Aqui estão as luas cheias de 2024:

25 de janeiro: Lua de lobo

24 de fevereiro: Lua de neve

25 de março: Lua das minhocas

23 de abril: Lua cor-de-rosa

23 de maio: Lua das flores

21 de junho: Lua de morango

21 de julho: Lua do corço

19 de agosto: Lua do esturjão

17 de setembro: Lua das colheitas

17 de outubro: Lua do caçador

15 de novembro: Lua do castor

15 de dezembro: Lua fria

Eclipses solares e lunares

Vários eclipses ocorrerão em 2024, incluindo dois tipos de eclipses lunares e dois tipos de eclipses solares, de acordo com o Old Farmer's Almanac.

O mais esperado destes eventos é o eclipse solar total que ocorrerá a 8 de abril, que será visível para quem estiver no México, Estados Unidos e Canadá. Um eclipse solar total ocorre quando a lua passa entre a Terra e o sol, bloqueando completamente a face do sol.

As pessoas dentro do caminho da totalidade, ou locais onde a sombra da lua cobrirá completamente o sol, verão um eclipse solar total. As pessoas fora do caminho da totalidade ainda poderão ver um eclipse solar parcial, no qual a lua apenas obscurece parte da face do sol.

Um eclipse solar total só voltará a ser visível na área contígua dos EUA em agosto de 2044.

Um eclipse solar anular ocorrerá no céu a 2 de outubro sobre partes da América do Sul. Este tipo de eclipse é semelhante a um eclipse solar total, exceto que a lua está no ponto mais distante da sua órbita em relação à Terra, pelo que não consegue bloquear completamente o sol. Em vez disso, os eclipses solares anulares criam um "anel de fogo" no céu, uma vez que a luz ardente do Sol envolve a sombra da Lua.

Entretanto, um eclipse lunar penumbral será visível para muitas pessoas na Europa, Norte e Leste da Ásia, Austrália, África, América do Norte e América do Sul entre 24 e 25 de março.

Um eclipse lunar, que faz com que a Lua pareça escura ou esbatida, ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham de forma a que a Lua passe para a sombra da Terra. Um eclipse lunar penumbral é mais subtil e ocorre quando a lua se move através da sombra exterior, ou penumbra, da Terra.

Um eclipse lunar parcial, quando a Terra se move entre o sol e a lua cheia sem estar perfeitamente alinhada, aparecerá sobre a Europa e grande parte da Ásia, África, América do Norte e América do Sul entre 17 e 18 de setembro.

Consulte o sítio Web da Time and Date para saber quando é que cada um destes eclipses ocorrerá.

Atividade solar e auroras

Prevê-se que o Sol atinja o máximo solar, ou seja, o pico do seu ciclo de atividade de 11 anos, em meados ou no final de 2024.

Quando o Sol está ativo, liberta fortes erupções solares e ejecções de massa coronal, ou grandes nuvens de gás ionizado chamadas plasma e campos magnéticos que irrompem da atmosfera exterior do Sol. As tempestades solares geradas pelo Sol podem afetar as redes de energia eléctrica, o GPS e a aviação, bem como os satélites na órbita baixa da Terra. Estes eventos também causam apagões de rádio e até representam riscos para missões espaciais tripuladas.

O Centro de Previsão do Tempo Espacial, operado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica em Boulder, no Colorado, monitorizará de perto o sol e emitirá avisos e previsões sobre a atividade solar que poderá ter impacto na Terra.

Um efeito colateral mais positivo do aumento da atividade solar, no entanto, são as auroras que dançam em torno dos pólos da Terra, conhecidas como luzes do norte, ou aurora boreal, e luzes do sul, ou aurora austral.

Quando as partículas energizadas das ejecções de massa coronal atingem o campo magnético da Terra, interagem com os gases na atmosfera para criar luzes de cores diferentes no céu.

As tempestades geomagnéticas provocadas pelo Sol em 2023 fizeram com que as auroras fossem visíveis em locais onde raramente são vistas, incluindo o sul do Novo México, Missouri, Carolina do Norte e Califórnia, nos Estados Unidos, e o sudeste de Inglaterra e outras partes do Reino Unido.

Dependendo da localização, as auroras podem não ser sempre visíveis no céu, mas criam um espetáculo colorido no horizonte.

Chuvas de meteoros

O novo ano começa quase imediatamente com uma chuva de meteoros. A chuva de meteoros Quadrantids deverá atingir o seu pico entre 3 e 4 de janeiro, de acordo com o EarthSky. Depois das Quadrantids, há uma pequena pausa na atividade das chuvas de meteoros e a próxima só ocorrerá em abril. Felizmente, há muitos eventos celestiais para antecipar durante a longa espera.

Aqui está a lista completa das chuvas de meteoros que ocorrerão em 2024, de acordo com a American Meteor Society.

Quadrantids: 3 e 4 de janeiro

Lirídeas: 21-22 de abril

Eta Aquáridas: 4 e 5 de maio

Aquáridas do delta do Sul: 30-31 de julho

Alfa Capricornídeas: 30-31 de julho

Perseidas: 12-13 de agosto

Draconídeas: 7-8 de outubro

Oriónidas: 21-22 de outubro

Taurídeas do Sul: 5-6 de novembro

Taurídeas do Norte: 11-12 de novembro

Leónidas: 17-18 de novembro

Geminídeas: 13-14 de dezembro

Ursídeas: 21-22 de dezembro

