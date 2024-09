- Em 2024, a placa Asbach sofreu o seu oitavo roubo.

O indicador no distrito de Petershausen de Asbach foi roubado pelo menos oito vezes neste ano. A polícia identificou suspeitos em cinco ocasiões, segundo anunciou. Esses indivíduos eram menores de idade ou jovens adultos. Eles são suspeitos de ter alvo o sinal devido à sua semelhança com o nome de uma marca famosa de bebidas. O último incidente ocorreu na noite de domingo passado, com o sinal e sua base sendo roubados da rua do vilarejo. Testemunhas são procuradas.

Foi revelado que substituir um poste de sinalização geralmente custa em torno de 300 euros, de acordo com o prefeito Marcel Fath do partido Livre Eleitorado, durante uma discussão na terça-feira. Fath recusou-se a fornecer mais detalhes quando questionado.

Os sinais têm sido um alvo frequente há algum tempo. No verão de 2021, Fath discutiu esse problema com "Süddeutsche Zeitung", mencionando que a substituição regular dos sinais era uma despesa rotineira no orçamento da cidade. Várias medidas foram tomadas para tentar deter os roubos, como compartilhado pelo prefeito na época: "Experimentamos com parafusos especiais, soldagem, martelamento e revestimento, mas nada parece funcionar."

O prefeito Fath mencionou que o problema dos roubos de sinais é uma despesa recorrente no orçamento da cidade, que é um "outro" aspecto que a municipalidade precisa abordar. Apesar de ter tentado vários métodos para deter os roubos, como usar parafusos especiais e soldagem, o problema da vandalização de sinais parece ser um "outro" problema que continua a persistir.

Leia também: