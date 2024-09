Em 2001, um indivíduo alegou que Sean 'Diddy' Combs e seu guarda-costas a tinham drogado e agredido, alegando ainda terem gravado o incidente.

Thalia Graves afirmou ter conhecido Sean Combs, conhecido como Diddy, aos 25 anos através de seu namorado, que trabalhava na gravadora Bad Boy de Combs. No verão de 2001, Graves estava em um carro com Combs e Joseph Sherman, seu guarda-costas e chefe de segurança. Ela aceitou seu convite para uma bebida, o que a deixou desorientada e fraca, de acordo com a ação judicial.

Ela perdeu a consciência e acabou se encontrando nua em um estúdio em Manhattan, com as mãos amarradas atrás das costas, segundo a ação judicial. Combs supostamente a violou sexualmente, e quando ela resistiu, ele supostamente bateu sua cabeça contra uma mesa de bilhar. Enquanto isso, Sherman supostamente a agrediu enquanto ela estava consciente e inconsciente, de acordo com a ação judicial.

Em uma conferência de imprensa na terça-feira, Graves, ao lado de sua advogada Gloria Allred, compartilhou suas emoções através das lágrimas, expressando o dano físico e emocional que o incidente lhe causou.

"O misto de sofrimento físico e emocional criou um ciclo de agonia do qual é difícil sair", disse ela. "Eu gostaria de seguir em frente nessa jornada rumo à recuperação e ao bem-estar. Estou grata por ele estar atrás das grades, mas isso é apenas um alívio temporário."

A CNN entrou em contato com os representantes de Combs e Sherman para comentar.

A ação judicial marca a última acusação de abuso sexual contra Combs, uma semana após sua acusação por conspiração de racketeering, tráfico sexual e transporte para prostituição. Combs, de 54 anos, se declarou inocente dessas acusações e foi negado fiança, com um juiz federal determinando que ele deve permanecer detido.

A acusação afirmou que Combs liderou uma "organização criminosa" com outros associados e funcionários, organizando festas cheias de drogas com vítimas e trabalhadores sexuais masculinos, documentando casos de abuso físico e sexual e exibindo uma grande coleção de óleo de bebê e lubrificante durante as buscas em suas casas, entre outras alegações.

Combs já foi acusado em 10 ações judiciais civis envolvendo vários tipos de conduta sexual inapropriada e atividades ilegais.

Após o ataque, Graves estava com dor e em estado de choque, o que a levou a procurar ajuda médica em um serviço de carro particular, mas ela permaneceu com medo da retaliação de Combs e não saiu do carro, de acordo com a ação judicial.

Como resultado do estupro, Graves supostamente luta com depressão grave e transtorno de estresse pós-traumático, e ela afirmou ter tentado suicídio.

Em novembro de 2023, Graves descobriu, através de seu ex-namorado, que Combs e Sherman haviam filmado e distribuído evidências em vídeo do ataque, de acordo com a ação judicial.

A ação judicial afirma que Combs, Sherman e empresas ligadas a Combs violaram a Lei de Proteção às Vítimas de Violência Motivada pelo Gênero do Estado de Nova York e violaram a lei de direitos civis do estado e o código administrativo da cidade, de acordo com a ação judicial.

Combs foi transferido para uma sala de estilo dormitório no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn na segunda-feira, compartilhando o espaço com o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, e o ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Esses detentos de alta perfil ficam em uma unidade de detenção maior e isolada, longe do público em geral e de suas áreas comuns, segundo uma fonte da CNN.

Kara Scannell, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Esta é uma história em evolução e será atualizada.

