Em 2001, um indivíduo alega que Sean 'Diddy' Combs e seu guarda-costas a drogaram e a agrediram, com o incidente também sendo filmado.

Thalia Graves afirmou ter cruzado com Combs quando tinha 25 anos, graças ao seu namorado que trabalhava para a gravadora Bad Boy de Combs. Cerca do verão de 2001, ela estava em um veículo com Combs e Joseph Sherman, seu guarda-costas e chefe de segurança. Aceitou um copo de vinho de Combs sob aquelas circunstâncias, o que a deixou desorientada, tonta e fraca, segundo a queixa judicial.

Ela desmaiou e acordou mais tarde, nua em um estúdio de Manhattan com as mãos amarradas atrás das costas, de acordo com a queixa judicial. Combs então supostamente se impôs a ela e, quando ela tentou resistir, bateu a cabeça dela contra uma mesa de bilhar. Sherman, também, supostamente a agrediu enquanto ela estava consciente e inconsciente, conforme a queixa judicial.

Representantes de Combs e Sherman foram contactados para comentar pela CNN. Graves e sua advogada, Gloria Allred, irão realizar uma conferência de imprensa na terça-feira.

A queixa judicial marca a última acusação de abuso sexual contra Combs. Ela surge uma semana depois que ele foi indiciado por conspiração de racketeering, tráfico sexual e transporte para prostituir-se. Combs, de 54 anos, negou as acusações e teve a fiança negada.

O indiciamento acusou Combs de liderar uma "organização criminal" junto com outros associados e empregados. Ele mencionou "Freak Offs" com drogas com vítimas e trabalhadores sexuais masculinos, abuso físico e sexual, e a descoberta de drogas, óleo de bebê e lubrificante nas casas de Combs durante uma batida.

Combs também foi acusado em 10 ações civis por vários delitos e atividades ilegais, incluindo conduta sexual inapropriada.

Após o ataque, Graves estava com dor e sofrimento e procurou ajuda em um hospital, mas não saiu do carro devido ao seu medo de Combs, pois acreditava que ele poderia prejudicá-la e à sua família se ela o denunciasse, de acordo com a queixa judicial.

Devido ao trauma do ataque, Graves supostamente luta com depressão grave e transtorno de estresse pós-traumático, e até tentou suicídio.

Em novembro de 2023, Graves descobriu que Combs e Sherman haviam gravado e distribuído evidências em vídeo do ataque, que eles supostamente mostraram a outros, de acordo com a queixa judicial.

A queixa acusa Combs, Sherman e empresas ligadas a Combs de violar a Lei de Proteção às Vítimas de Violência Motivada pelo Gênero do estado de Nova York, e alega que Combs e Sherman violaram a lei de direitos civis do estado e o código administrativo da cidade.

Combs agora divide um quarto estilo dormitório com outros presos de alta perfil no Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn, incluindo o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, e o ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Esses presos residem em uma unidade de detenção maior que é isolada do público em geral e não têm acesso a áreas comuns da prisão, segundo uma fonte da CNN.

Kara Scannell, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Esta é uma história em evolução e será atualizada.

Leia também: