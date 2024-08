- Elversberg e Boyamba encerraram o contrato de trabalho.

Time de futebol SV Elversberg e o jogador Joseph Boyamba se separaram imediatamente. O time declarou que concordou em encerrar seu contrato antecipadamente. O contrato de Boyamba deveria expirar no final da atual temporada.

Boyamba se juntou ao SV Elversberg vindo do TSV 1860 Munich no verão de 2023. Na temporada anterior, o jogador de 28 anos atuou em 25 partidas da segunda divisão, principalmente como reserva.

"Dadas as atuais condições da nossa equipe, teria sido difícil para Joseph Boyamba garantir o tempo de jogo que ele desejava", afirmou o diretor esportivo do SV Elversberg, Ole Book. "Encerrar o contrato mutuamente foi a melhor opção para ambas as partes."

Apesar das boas atuações de Boyamba na segunda divisão na temporada passada, garantir tempo de jogo regular no futebol poderia ter sido difícil para ele no SV Elversberg. Portanto, a rescisão do contrato pareceu uma decisão sensata tanto para o jogador quanto para o clube.

