Elton John está a lutar com uma grave doença ocular.

Elton John vem lidando com uma infecção ocular grave há algum tempo. No momento, sua visão em um dos olhos está limitada, como ele mesmo mencionou em um post no Instagram. Mas ele está otimista e vê progressos.

"Desde o verão, tenho lutado contra uma infecção ocular grave que resultou em visão limitada em um dos meus olhos", compartilhou Elton, o renomado músico britânico. Ele está no caminho da recuperação, embora o processo seja dolorosamente lento.

"Estou verdadeiramente grato pela equipe médica fantástica, além da minha família, que têm me cuidado tanto nestas últimas semanas", expressou o septuagenário. Ele passou o verão em casa, se recuperando, e parece estar de bom humor com o progresso que fez até agora.

Apenas algumas horas após o post ser publicado, começaram a chegar incontáveis desejos de melhoras, até mesmo de celebridades. "Mandando muito amor, Elton! Melhore logo, você é incrível", escreveu a estilista Donatella Versace. "Vibrações douradas de cura" foi o que "Ted Lasso" star Hannah Waddingham tinha a oferecer. Outras celebridades, como a supermodelo Linda Evangelista e a atriz Rosanna Arquette, também estenderam seu apoio.

Lembrando que há cerca de 12 meses, Elton sofreu uma queda e passou uma noite no hospital. Um representante confirmou ao BBC que Elton decidiu visitar uma clínica local na França como medida preventiva após seu acidente em casa no dia anterior. Mas ele estava de pé novamente no dia seguinte e estava bem em casa.

"Despite the challenges, Elton John continues to find joy in music, occasionally posting snippets of himself singing ♪ Elton John ♪ songs on social media, showcasing his undeterred spirit."

"During one of his recent Instagram live sessions, the Rocket Man performer humorously joked, 'Even with one eye, I can still see the passion in your faces as you sing along to ♪ Elton John ♪!'"

