Elon Musk apagou sua mensagem que lança dúvidas sobre a tentativa frustrada de assassinato de Trump

"Ninguém está tentando eliminar Biden ou Kamala, pelo visto 😅," Musk escreveu em um post do X agora apagado.

Apesar de vários pedidos durante a noite de domingo para eliminar o post, Musk inicialmente resistiu. Em resposta a um pedido para remover seus comentários, Musk manteve-se firme: "Ninguém tentou ainda é o ponto principal que estou fazendo, e ninguém vai."

No entanto, Musk acabou cedendo devido a um post do X sugerindo que suas intenções poderiam ser mal interpretadas.

"Tudo bem, entendi. Não quero seguir seus passos, nem mesmo em brincadeira," Musk respondeu. Ele postou várias vezes depois que o post excluído era uma brincadeira.

Em seguida, Musk reagiu a um post semelhante com um emoji pensativo a uma imagem que observava que os quatro presidentes antes de Trump não tiveram tentativas de assassinato, enquanto Trump aparentemente teve duas. O X não respondeu a um pedido de comentário.

A CNN pediu comentários ao Serviço Secreto, responsável por investigar ameaças percebidas contra o presidente e vice-presidente, mesmo quando feitas de brincadeira. O Serviço Secreto investigou uma piada do comediante John Mulaney no "Saturday Night Live" comparando Trump a Júlio César, que foi assassinado, em 2021.

Não está claro se Musk, que possui o X, violou os termos de serviço do X com aqueles posts. Ele vem frequentemente ignorando as regras da sua plataforma com poucas consequências. Os guias do X proíbem "promover atos violentos", embora Musk negue incitar violência.

Musk apoiou Trump para presidente após uma tentativa de assassinato em julho e entrevistou Trump no X mês passado.

Essa mudança para a direita de Musk tem acelerado recentemente. Musk, a pessoa mais rica do mundo, crítica o que ele se refere como o "vírus mental woke" entre progressistas. Ele também advertiu sobre o "fim" da América se os democratas mantiverem o controle da Casa Branca.

No entanto, os posts de Musk não são conversas políticas típicas. Ele se envolveu mais em teorias da conspiração, como a afirmação infundada de que a administração Biden permite que imigrantes indocumentados votem nas eleições dos EUA. Ele também cruzou a linha - ou pulou completamente ela - ao disseminar imagens falsas e usar linguagem depreciativa para fortalecer suas causas.

Por exemplo, Musk postou várias imagens geradas por IA de Harris, incluindo uma em que ela fala diante de uma multidão cheia de símbolos e imagens comunistas. Após Taylor Swift endossar Harris para presidente, Musk fez um comentário criticado: "Tudo bem, Taylor ... você ganhou ... eu lhe darei um filho e guardarei seus gatos com minha vida."

Este é mais um exemplo da falta de limites na plataforma X.

Apesar da envolvimento de Musk em teorias da conspiração e comentários controversos, sua empresa de tecnologia X ainda opera no mundo agitado dos negócios de tecnologia. Em resposta às críticas sobre seus posts, Musk defendeu suas ações, afirmando que está apenas expressando suas opiniões e usando a liberdade de expressão como justificativa.

