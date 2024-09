Elon Musk amplifica a ameaça de bomba fabricada para o comício de Trump e alegações infundadas sobre a eleição.

El público de Musk não é novo em relação ao seu conteúdo inflamatório, mas a rapidez com que ele disseminou afirmações falsas recentemente é notável, dadas a amplitude da influência digital de Musk. Seus posts frequentemente aparecem no topo dos feeds dos usuários.

O mais controverso dos posts especulativos de Musk surgiu após uma suposta segunda tentativa de assassinato do ex-presidente Trump. Musk, um apoiador de Trump, supostamente postou no X que "ninguém está mesmo tentando assassinar Biden/Harris". Após enfrentar críticas, ele acabou deletando o post, alegando que era uma piada.

Durante o mesmo fim de semana, Musk também contribuiu para um grupo de usuários do X com mentalidade conspiratória que espalharam um falso "depoimento" de um suposto "delator". Esse documento afirmava que o debate da ABC News da semana anterior havia sido manipulado para beneficiar Harris. A ABC posteriormente estabeleceu que o documento era uma farsa.

Em seguida, numa quarta-feira, Musk reverteu uma falsa alegação sobre uma bomba descoberta perto de um comício planejado de Trump em Long Island. A polícia posteriormente declarou que tais alegações eram infundadas.

Apesar de o post inicial de falsa ameaça de bomba ainda estar ao vivo no X, o post original foi removido. O post de Musk foi anotado com uma verificação de fatos "notas da comunidade", esclarecendo que a alegação era falsa. Apesar disso, o post recebeu 4,3 milhões de visualizações e foi compartilhado 9.800 vezes em suas primeiras 2,5 horas.

Na mesma quarta-feira, Musk reverteu um vídeo enganoso que alegava que o gerente da cidade de Springfield, Ohio, havia admitido relatórios de imigrantes haitianos comendo animais de estimação. Musk legendou o post "Notícias Always Be Cheating", alvo dos moderadores da ABC. O vídeo foi manipulado para distorcer a declaração do residente de Springfield sobre relatórios não confirmados de animais domésticos sendo prejudicados. Tanto o prefeito quanto o gerente da cidade afirmaram que não havia tal evidência.

O post de Musk, que espalhou informações falsas sobre imigrantes haitianos que foram defendidas por Trump e seu companheiro de chapa, recebeu mais de 7,9 milhões de visualizações e 36.000 compartilhamentos.

Mais tarde, Musk compartilhou um suposto mapa do renomado estatístico Nate Silver, prevendo uma vitória de 312-226 no Colégio Eleitoral para Trump em novembro. O mapa era falso.

O mapa genuíno do Silver, em sua plataforma de boletim informativo "Silver Bulletin", publicado na quarta-feira, indicava vários estados em jogo, incluindo Nevada, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Silver reconheceu que a eleição era "uma disputa apertada". Enquanto isso, nas simulações do FiveThirtyEight, que Silver deixou no ano passado, Harris era projetada para vencer a eleição em 64 das 100 simulações.

O X não respondeu ao pedido de comentários do CNN sobre os posts de Musk na quarta-feira passada.

Musk não é a única pessoa espalhando informações falsas na plataforma, embora certamente seja uma das vozes mais proeminentes. Muitas das afirmações falsas impulsionadas por Musk nos últimos dias também foram amplificadas por outras figuras de destaque da direita.

Desde que adquiriu o Twitter em 2022, Musk reduziu drasticamente as equipes de moderação da empresa e alterou suas políticas, permitindo que desinformação e discurso de ódio se proliferem na plataforma. Musk também restaurou as contas de teóricos da conspiração anteriormente banidos, criou incentivos financeiros para conteúdo viral e invalidou as insígnias verificadas.

