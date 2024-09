Elle Macpherson está a encontrar uma reação significativa.

Supermodel Elle Macpherson, outrora conhecida como "The Body", causou surpresa ao revelar, em uma entrevista à "Australian Women's Weekly", que havia sido diagnosticada com câncer de mama há sete anos. Com 60 anos, ela contou que um tumor havia sido removido cirurgicamente. Profissionais médicos sugeriram tratamentos convencionais, como mastectomia e quimioterapia, para reduzir o risco de recorrência do câncer, mas Macpherson optou por não segui-los.

Expressando seu desejo por uma cura personalizada, Macpherson disse: "Não havia uma 'maneira certa', apenas a maneira certa para mim". Em vez de recorrer a soluções médicas tradicionais, ela adotou uma abordagem holística, considerando aspectos emocionais e físicos. Por oito meses, ela viveu em uma casa, recebendo tratamento holístico sob a supervisão de um médico naturopata, um dentista, um osteopata, um quiropraxista e dois terapeutas.

Atualmente, Macpherson está em remissão e afirma se sentir mais saudável do que nunca. No entanto, ela não forneceu detalhes específicos sobre a regressão de seu câncer.

"Perigosamente Enganosa"

As escolhas de Macpherson para gerenciar seu câncer encontraram controvérsia imediata. Muitos usuários expressaram seu desacordo com sua abordagem, argumentando que sua suposta cura foi devido a uma lumpectomia bem-sucedida, e não a terapias holísticas.

Um usuário comentou: "Isso é perigosamente enganoso da parte de Elle Macpherson. Ela teve a sorte de a lumpectomia ter removido todas as células cancerígenas sem disseminação. Mas alegar que a terapia holística 'curou' o câncer é incrivelmente insensível".

Outro usuário, atualmente lutando contra o câncer de mama, compartilhou: "Elle deveria mostrar mais consideração. Ver pessoas em oncologia lutando pela vida ..."

A escolha de Macpherson de procurar ajuda de Andrew Wakefield, um controverso defensor anti-vacina com histórico de afirmações falsas, levou a ainda mais críticas. Wakefield foi proibido de exercer a medicina.

Perspectiva Desoladora

Profissionais médicos criticaram fortemente Macpherson por promover seu tratamento não convencional e alertaram contra seguir seu exemplo. A especialista em câncer de mama Liz O'Riordan disse ao "Daily Mail" britânico: "Sabemos que o câncer de mama pode recorrrer 10, 20 ou até 30 anos depois. Elle ainda está no início disso".

O'Riordan destacou décadas de tratamentos médicos convencionais bem-sucedidos em centenas de milhares de pacientes, afirmando: "Sabemos que funciona. Sabemos que é seguro. Sabemos o que acontece se não for". Ao contrário da abordagem de Macpherson, "não há evidências de que qualquer uma delas funcione".

O especialista em câncer Dr. Karol Sikora concordou com O'Riordan, afirmando: "Já vi pacientes que tentaram isso, mas lutar contra o câncer não é simples. Geralmente, isso acaba mal". Sikora aconselhou que terapias alternativas são benéficas, mas sempre devem ser usadas em conjunto com métodos tradicionais. Sua previsão para o desfecho de Macpherson é desoladora: "Há um risco de que o câncer cresça novamente no seio, se espalhe para os gânglios linfáticos, debaixo do braço, e depois alcance o fígado e os pulmões via corrente sanguínea. Esse é o caminho típico pelo qual o câncer de mama progride".

Outras pessoas também expressaram preocupação com as decisões de Macpherson, incentivando-a a considerar os potenciais riscos e consequências. Uma pessoa argumentou: "Enquanto entendo seu desejo por métodos alternativos, ela deveria ser cautelosa e buscar aconselhamento de profissionais médicos reputados". Outro indivíduo ecoou esse sentimento, dizendo: "É importante abordar os tratamentos do câncer com um equilíbrio de abordagens convencionais e holísticas, considerando o conselho de especialistas médicos qualificados".

