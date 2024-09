Eliminar repetições: Heil insta as empresas afetadas pela crise como Thyssenkrupp e VW a considerar.

O político do SPD enfatizou a necessidade de uma solução, declarou ele. "Está na hora de nos reunirmos e descobrirmos essa solução." Sua declaração às empresas foi clara: "Os locais de trabalho precisam ser protegidos, e demissões devido a circunstâncias empresariais devem ser evitadas."

No entanto, o ministro deixou claro que as corporações não devem esperar ajuda do governo. "Em uma economia de mercado social, o governo não pode resgatar todo erro empresarial com fundos dos contribuintes." A administração federal está ajudando ao melhorar os ambientes empresariais, como através da iniciativa de crescimento.

Discussões sobre o fechamento de fábricas e demissões na empresa Thyssenkrupp de Essen estão em andamento, à luz da venda da divisão de aço em dificuldades. Na semana passada, a Volkswagen causou agitação com a possibilidade de fechamento de fábricas. O fornecedor de componentes automotivos ZF de Friedrichshafen está lutando sob o peso financeiro da transição para veículos elétricos.

Outros setores, como Thyssenkrupp e ZF, também enfrentam desafios devido às mudanças tecnológicas. É crucial que essas empresas explorem soluções alternativas além de confiar na ajuda do governo.

