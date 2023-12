"Eles vêm a caminho, amigo", um bom samaritano tranquiliza um homem preso num camião destruído durante uma chamada para o 112

Delatorre ligou para o 112 da Interstate 94, no noroeste do Indiana, na terça-feira, onde ele e o seu sogro, Mario Garcia, encontraram um condutor que disse ter ficado preso no local durante dias, sem conseguir contactar o telefone. Delatorre e Garcia estavam lá à procura de locais de pesca quando o encontraram.

"Eles estão a caminho, amigo. Eles estão a caminho", gritou Delatorre para o homem durante uma chamada para o 112 obtida pela CNN na quinta-feira.

Delatorre deu informações às autoridades enquanto Garcia ficou com o homem, que tinha ferimentos desconhecidos, mas disse aos homens que não sentia as pernas. As suas pernas poderiam estar partidas, disse Delatorre ao 112.

"Vocês podem precisar das Garras da Vida para abrir as portas", disse Delatorre à central. "O camião dele está bastante destruído."

Delatorre repetiu alguns dos pormenores ao despachante, com o choque e a surpresa evidentes na sua voz.

"Surpreende-me que mais ninguém o tenha visto", disse. "Há aqui uns tipos a pescar e eu acabei de chegar e vi o camião debaixo da ponte. Achei que era um bocado estranho".

Algo brilhante chamou-lhes a atenção

O par de pescadores avistou inicialmente algo brilhante no riacho enquanto procurava buracos para pescar. Ao aproximarem-se, viram o camião mutilado.

Garcia disse que empurrou o airbag para trás, descobrindo uma pessoa sentada no lugar do condutor. Ele presumiu que a pessoa estava morta, disse, mas tocou no ombro do homem.

"Ele virou-se", disse Garcia. "Ele acordou."

O homem no camião - Matthew R. Reum, 27 anos, de Mishawaka - disse aos pescadores que tinha ficado preso ali, firmemente preso no seu assento debaixo da ponte perto de Portage, desde 20 de dezembro, recordou Garcia mais tarde numa conferência de imprensa realizada pela polícia estatal.

Na altura em que os pescadores o encontraram, Reum "tinha quase perdido a esperança porque não estava lá ninguém", disse Garcia que o condutor lhe contou.

Enquanto esperavam por socorristas profissionais, Reum agradeceu repetidamente aos homens, lembrou Garcia: "Ele estava vivo e estava muito feliz por nos ver. Nunca tinha visto um alívio como aquele".

O caminho para a recuperação é longo

Quando as equipas de emergência chegaram, tiveram dificuldade em levar o equipamento para o local do acidente, disse o Sargento Glen Fifield, da Polícia Estatal de Indiana, numa conferência de imprensa.

As faixas da I-94 no sentido oeste, na milha 20, tiveram que ser fechadas na tarde de terça-feira, enquanto as equipes trabalhavam para libertar o motorista e levá-lo a um helicóptero. Reum conseguiu chegar a um hospital horas depois, segundo a polícia.

Reum, um soldador, "sempre foi uma pessoa positiva, gentil e enérgica", disse Brad Sievers, do Boilermakers Local 374, à CNN em um comunicado.

Ele tem ossos quebrados e ferimentos nas pernas que podem exigir cirurgias, de acordo com o sindicato de Reum de oito anos e uma conta GoFundMe começou a ajudar com suas contas médicas e recuperação.

Reum estava em estado crítico na manhã de quarta-feira no Memorial Hospital de South Bend, informou o Beacon Health System num comunicado. A CNN contactou o hospital e o sindicato para obter informações actualizadas na quinta-feira.

Uma declaração divulgada em nome de Reum disse que ele "quer agradecer a todos pela manifestação de apoio e todos os desejos de bem, incluindo os bons samaritanos que o encontraram, os primeiros socorristas e seus cuidadores no Memorial Hospital".

Ele pediu tempo para processar o que aconteceu e tempo para descansar e curar, disse a declaração. "Matt sabe que tem uma história para contar e, quando estiver pronto, planeia partilhar detalhes dessa experiência."

"Não importa o quão difícil as coisas ficam, há uma luz no fim do túnel, às vezes da maneira menos esperada", disse Reum na declaração.

Andy Rose, Caroll Alvarado e Taliah Miller, da CNN, e o meteorologista Robert Shackelford, da CNN, contribuíram para este relatório.

