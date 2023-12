Destaques da história

Eles comem o quê? Tradições alimentares de Ano Novo em todo o mundo

O arenque em conserva, as lentilhas e a massa aparecem nas ementas de Ano Novo a nível mundial

No Sul dos EUA, diz-se que o hoppin' john, feito com arroz e ervilhas, traz boa sorte

Os bolos-rei fazem parte das festividades em muitas culturas

Com a chegada do Ano Novo em todo o mundo, abundam as sobremesas especiais, tal como o macarrão comprido (que representa uma vida longa), as ervilhas (que representam as moedas), o arenque (que representa a abundância) e os porcos (que representam a boa sorte).

Os pormenores variam, mas o tema geral é o mesmo: apreciar a comida e a bebida para dar início a um ano de prosperidade.

Aqui estão 10 porções de boa sorte das tradições alimentares do Ano Novo em todo o mundo:

1. Hoppin' John, Sul dos EUA

Uma das principais tradições gastronómicas de Ano Novo no Sul dos Estados Unidos, o Hoppin' John é um prato de ervilhas com sabor a carne de porco ou ervilhas de olhos pretos (que simbolizam moedas) e arroz, frequentemente servido com couves ou outras verduras cozinhadas (por serem da cor do dinheiro) e pão de milho (da cor do ouro). Diz-se que este prato traz boa sorte para o ano novo.

A história e o nome desta refeição são traçados por diferentes folclores, mas o prato atual tem as suas raízes nas tradições africanas e das Índias Ocidentais e foi muito provavelmente trazido pelos escravos para a América do Norte. Uma receita de Hoppin' John aparece já em 1847 no livro "The Carolina Housewife" de Sarah Rutledge e tem sido reinterpretada ao longo dos séculos por cozinheiros domésticos e profissionais.

O prato terá recebido o seu nome em Charleston, na Carolina do Sul, e é um verdadeiro elemento básico da cozinha de Lowcountry.

2. Doze uvas, Espanha

Tradicionalmente, os espanhóis assistem a uma transmissão da Puerta del Sol, em Madrid, onde os foliões se reúnem em frente à torre do relógio da praça para celebrar o Ano Novo.

Os que estão na praça e os que assistem em casa participam numa tradição anual invulgar: Ao bater da meia-noite, comem uma uva por cada badalada do relógio. Alguns até preparam as suas uvas - descascando-as e semeando-as - para se certificarem de que serão o mais eficientes possível quando chegar a meia-noite.

O costume começou no início do século XX e foi supostamente inventado por produtores de uvas do sul do país com uma colheita abundante. Desde então, a tradição espalhou-se por muitos países de língua espanhola.

3. Tamales, México

Os tamales, massa de milho recheada com carne, queijo e outros ingredientes deliciosos e embrulhada numa folha de bananeira ou numa casca de milho, aparecem em praticamente todas as ocasiões especiais no México. Mas a época festiva é uma altura especialmente propícia a esta comida.

Em muitas famílias, grupos de mulheres reúnem-se para fazer centenas de pequenos pacotes - cada pessoa é responsável por um aspeto do processo de confeção - para distribuir aos amigos, familiares e vizinhos. No Ano Novo, é frequentemente servido com menudo, uma sopa de tripas e canjica que é famosa por ser boa para as ressacas.

Quem vive em cidades com grandes populações mexicanas não deve ter muita dificuldade em encontrar restaurantes que vendam tamales para levar na véspera e no dia de Ano Novo. Na Cidade do México, os tamales cozidos a vapor são vendidos por vendedores ambulantes nas esquinas, dia e noite.

4. Oliebollen, Holanda

Nos Países Baixos, as bolas de óleo fritas, ou oliebollen, são vendidas em carrinhos de rua e são tradicionalmente consumidas na véspera de Ano Novo e em feiras comemorativas especiais. São bolinhos de massa parecidos com donuts, feitos com uma colher de massa com groselhas ou passas de uva numa fritadeira e depois polvilhados com açúcar em pó.

Em Amesterdão, esteja atento aos Oliebollenkraams, pequenas barracas ou atrelados temporários na rua que vendem pacotes de oliebollen fritos quentes.

5. Marzipanschwein ou Glücksschwein, Áustria e Alemanha

A Áustria e a vizinha Alemanha chamam à véspera de Ano Novo Sylvesterabend, ou seja, a véspera de São Silvestre. Os foliões austríacos bebem um ponche de vinho tinto com canela e especiarias, comem leitão ao jantar e decoram a mesa com porquinhos feitos de maçapão, chamados marzipanschwein.

Os porquinhos da sorte, ou Glücksschwein, que são feitos de todo o tipo de coisas, são também presentes comuns tanto na Áustria como na Alemanha.

6. Massa Soba, Japão

Nos lares japoneses, as famílias comem macarrão soba de trigo sarraceno, ou toshikoshi soba, à meia-noite da véspera de Ano Novo, para se despedirem do ano que passou e darem as boas-vindas ao ano que se aproxima. A tradição remonta ao século XVII e o macarrão comprido simboliza a longevidade e a prosperidade.

Noutro costume chamado mochitsuki, os amigos e a família passam o dia anterior ao Ano Novo a bater bolos de arroz mochi. O arroz doce e glutinoso é lavado, demolhado, cozido a vapor e batido até formar uma massa macia. Depois, os convidados revezam-se a cortar pedaços para fazer pequenos bolos que depois são comidos como sobremesa.

7. Bolo-rei, um pouco por todo o mundo

A tradição de um bolo de Ano Novo é transversal a inúmeras culturas. Os gregos têm o Vasilopita, os franceses o gateau ou galette des rois. Os mexicanos têm a Rosca de Reyes e os búlgaros apreciam a banitsa.

A maioria dos bolos é consumida à meia-noite da véspera de Ano Novo - embora algumas culturas cortem o seu bolo no Natal ou na Epifania, a 6 de janeiro - e incluem uma moeda ou figura de ouro escondida, que simboliza um ano próspero para quem a encontrar na sua fatia.

8. Cotechino con lenticchie, Itália

Os italianos celebram a véspera de Ano Novo com La Festa di San Silvestro, que começa frequentemente com um tradicional cotechino con lenticchie, um guisado de salsichas e lentilhas que se diz trazer boa sorte (as lentilhas representam dinheiro e boa fortuna) e, em certas casas, zampone, um trotador de porco recheado.

A refeição termina com chiacchiere - bolas de massa frita que são enroladas em mel e açúcar em pó - e prosecco. Os pratos têm as suas raízes em Modena, mas as festas de Ano Novo prosperam em todo o país.

9. Arenque em conserva, Polónia e Escandinávia

Uma vez que o arenque é abundante na Polónia e em partes da Escandinávia e devido à sua cor prateada, muitos desses países comem arenque em conserva ao bater da meia-noite para trazer um ano de prosperidade e generosidade. Alguns comem o arenque em conserva com molho de natas, enquanto outros o comem com cebolas.

Uma preparação especial polaca de arenque em conserva para a véspera de Ano Novo, chamada Sledzie Marynowane, é feita demolhando arenques salgados inteiros em água durante 24 horas e depois colocando-os num frasco com cebolas, pimenta da Jamaica, açúcar e vinagre branco.

Os escandinavos incluem muitas vezes o arenque numa grande refeição da meia-noite com peixe fumado e em conserva, paté e almôndegas.

10. Kransekage, Dinamarca e Noruega

Kransekage, literalmente bolo de coroa de flores, é uma torre de bolo composta por muitos anéis concêntricos de bolo em camadas uns sobre os outros, e são feitos para a véspera de Ano Novo e outras ocasiões especiais na Dinamarca e na Noruega.

O bolo é feito com maçapão, muitas vezes com uma garrafa de vinho ou Aquavit no centro e pode ser decorado com ornamentos, bandeiras e bolachas.

Este artigo foi originalmente publicado em dezembro de 2012. Forrest Brown, da CNN, actualizou o artigo para 2023.

