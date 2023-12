Elena Rybakina vence o título de singulares femininos em Wimbledon, o seu primeiro Grand Slam e o primeiro do Cazaquistão

Rybakina derrotou Ons Jabeur, número 3 do mundo, em três sets, depois de estar a perder por 3-6 6-2 6-2.

A jovem de 23 anos, que participa na sua primeira final de um Grand Slam, começou devagar, mas gradualmente encontrou o seu ritmo e o seu poderoso serviço para superar Jabeur.

Rybakina, que nasceu na Rússia mas representa o Cazaquistão desde 2018, foi a mais jovem finalista feminina em Wimbledon desde 2015, quando Garbine Muguruza tinha 21 anos.

Mas no final de um encontro apaixonante, Rybakina ergueu o Prato de Vénus Rosewater ao ser nomeada campeã de Wimbledon pela primeira vez.

Na entrevista que deu no court a seguir, a primeira emoção de Rybakina foi de alívio.

"Estava super nervosa antes do jogo, durante o jogo e estou feliz por ter terminado", disse a Sue Barker no Court Central.

"A sério, nunca tinha sentido algo assim. Quero agradecer ao público pelo apoio, foi inacreditável nestas duas semanas.

"Mas também quero felicitar a Ons por um grande jogo e por tudo o que conseguiu. Acho que és uma inspiração para todos. Tens um jogo fantástico. Não temos ninguém assim na digressão e é uma alegria jogar contra ti. Corri tanto que acho que já não preciso de fazer exercício físico.

Rybakina acrescentou: "É verdade, não estava à espera de estar na segunda semana de um Grand Slam em Wimbledon. Ser uma vencedora é simplesmente fantástico. Não tenho palavras para dizer o quanto estou feliz".

"Mas não estaria aqui sem a minha equipa, claro, por isso quero agradecer-lhes muito. Quero agradecer ao meu treinador, aos meus patrocinadores, a toda a gente. O mais importante são os meus pais, claro, que não estão cá e por isso tenho muita pena. A minha irmã está cá e é a terceira vez que vem assistir à digressão, por isso estou contente por ela estar aqui. Sem os meus pais não estaria aqui de certeza. Muito obrigado a todos".

Primeiros passos

Bastaram apenas alguns jogos da final para o primeiro choque. A grande servidora Rybakina, que tinha perdido apenas um set em todo o torneio antes da final, foi quebrada por Jabeur no terceiro jogo para assumir uma vantagem inicial.

No jogo de serviço seguinte, Rybakina foi forçada a salvar vários pontos de break, com as suas hipóteses de ganhar o primeiro set a parecerem estar a vacilar, mas conseguiu evitar a enérgica Jabeur.

Alguns jogos mais tarde, depois de ter mantido o serviço, o jogo de devolução obstinado e a destreza magistral de Jabeur abriram três set points para lhe dar a oportunidade de vencer o primeiro set, que ela agarrou de bom grado com as duas mãos.

No entanto, apesar de parecer abalada no primeiro set, Rybakina começou o segundo com força. Graças às suas devoluções precisas, quebrou a animada Jabeur no seu primeiro jogo de serviço, para choque de todos os espectadores.

Depois de ter assumido uma vantagem inicial, Rybakina quase desistiu da sua vantagem pouco depois, precisando de evitar vários pontos de break antes de acabar por assumir uma vantagem de dois jogos no set.

E, sob o céu azul de Londres e o sol brilhante, os jogos seguintes passaram com muito pouco entre as duas estrelas.

Ambas tiveram de se defender de oportunidades de break point da adversária para manter o serviço, mostrando as capacidades que tinham arrasado as suas adversárias nas rondas anteriores.

Mas Rybakina voltou a quebrar Jabeur - que tinha estado tão sólida no primeiro set - no segundo set, para assumir uma vantagem de 4-1.

E com o set em jogo, redescobriu as suas capacidades de serviço normalmente devastadoras, depois de ter tido dificuldades no início, conquistando enfaticamente o set e levando-o para um set decisivo.

Depois de uma breve pausa para beber água e acalmar os nervos, o ténis continuou a um ritmo alucinante.

Rybakina voltou a quebrar a tunisina para marcar o ritmo inicial, com os dois a trocarem golpes. E num último set muito disputado, foi a cazaque que se tornou cada vez mais forte, acabando por conquistar o seu primeiro título de Grand Slam com outro jogo de serviço enfático.

Não só se tornou a primeira jogadora do seu país a ganhar um título de Grand Slam, como também se tornou a mais jovem campeã de Wimbledon desde 2011.

Para Jabeur, o objetivo era também gravar o seu nome nos livros de história, tendo-se tornado a primeira jogadora árabe ou africana a alcançar um título de Grand Slam.

Quando lhe perguntaram se queria inspirar as jovens jogadoras do seu país, brincou: "A Elena roubou-me o título, mas não faz mal!"

"Gosto muito deste torneio e sinto-me muito triste, mas estou a tentar inspirar muitas gerações do meu país. Espero que me estejam a ouvir".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com