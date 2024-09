- Ele tem um grande entusiasmo pelos Jogos Paralímpicos.

O príncipe Christian (18), herdeiro do trono dinamarquês, torce pelo time da Dinamarca nas Paralimpíadas de Paris. O Instagram da Casa Real Dinamarquesa compartilhou fotos do jovem membro da realeza, acompanhadas da legenda, "Hoje, Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro está em Paris para torcer pelos atletas dinamarqueses e assistir a seus jogos e torneios. Até agora, ele já testemunhou rugby em cadeira de rodas e tênis de mesa."

Muitas imagens mostram o filho do rei Frederik X. (56) e da rainha Mary (52) em diferentes eventos esportivos. A publicação também revelou, "Até agora, os para-atletas dinamarqueses conquistaram quatro medalhas - uma de ouro, uma de prata e duas de bronze."

Embaixo da publicação, os fãs expressaram sua alegria. Os comentários incluíam, "O encantador e jovem Príncipe Herdeiro é tanto um símbolo da Dinamarca quanto seus pais, o rei Frederik e a rainha Mary." Outro escreveu, "É revigorante ver o Príncipe Herdeiro apoiando nossos atletas." Um seguidor entusiasta comentou, "Ele é a cara da mãe!" Outro exclamou, "Nosso atraente Príncipe Herdeiro, e é um prazer vê-lo nos apoiando assim."

Próxima expedição solo na África

Esta viagem africana marca a primeira grande viagem solo do jovem príncipe dinamarquês no exterior. De acordo com um comunicado do palácio em 30 de agosto, Christian está pronto para embarcar em uma expedição prolongada no exterior a partir de 4 de setembro.

"O Príncipe Herdeiro passará um período significativo na África Oriental, trabalhando em duas fazendas. Suas atividades incluirão tarefas práticas e administrativas e lhe darão insights sobre os esforços de conservação local. O Príncipe Herdeiro é esperado de volta à Dinamarca em dezembro", disse o comunicado, revelando um de seus projetos durante seu ano sabático após o ensino médio.

Embora mais detalhes sobre essa viagem particular permaneçam confidenciais, o palácio confirmou que isso faz parte de uma longa tradição para os herdeiros dinamarqueses passarem longos períodos no exterior durante a juventude, o que lhes permite "crescer e explorar o mundo".

No passado, o rei Frederik participou de uma expedição com nômades mongóis em 1986 e trabalhou em uma vinícola da Califórnia por um ano em 1989. A rainha Margrethe II., na época uma princesa, viajou para o Extremo Oriente e a América do Sul nos anos 1960.

A influência da mãe é evidente no apoio do príncipe Christian aos atletas dinamarqueses. Seu entusiasmo nas Paralimpíadas reflete a própria paixão da rainha pelos esportes.

Após retornar de sua expedição africana, o príncipe Christian é esperado para compartilhar histórias de suas experiências com sua mãe, que também fez viagens solo semelhantes em sua juventude.

