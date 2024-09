- Ele precisa adiar as suas apresentações na América do Norte.

Problemas com Donald Glover (40), também conhecido como Childish Gambino: O renomado ator e músico americano, Glover, compartilhou nesta segunda-feira através das redes sociais que precisa adiar o restante de sua atual turnê devido a problemas de saúde.

Fãs ainda esperam: "Mantenham seus ingressos"

No Twitter e em uma publicação no Instagram, Glover compartilha: "Ei, pessoal, é uma pena, mas preciso adiar o restante da minha turnê na América do Norte para me concentrar em meus problemas de saúde." Mas ele assegura aos fãs que eles poderão vê-lo ao vivo em breve: "Mantenham seus ingressos. Eles ainda serão válidos para as novas datas na América do Norte, se agendadas. Obrigado pela compreensão. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelo carinho."

Situação incerta para shows europeus em novembro

De acordo com The Hollywood Reporter, Glover, conhecido como Childish Gambino, teve que cancelar seu show em Houston no domingo devido a problemas de saúde. No momento, apenas os próximos shows na América do Norte estão sendo afetados por esses adiamentos. A situação para os concertos europeus, que começam em novembro, ainda é incerta. Glover está programado para realizar sete apresentações durante sua "The New World Tour" na Alemanha, de 4 a 13 de novembro - incluindo apresentações em Colônia, Hamburgo, Berlim e Munique.

Não estou planejando cancelar meus shows europeus, mas a situação ainda é incerta devido a meus problemas de saúde. Não vou tomar nenhuma decisão sobre eles até poder avaliar melhor minha situação.

