- Ele morava na casa dos pais da Diana.

Semana passada, segundo relatórios, o príncipe Harry (39) retornou ao seu local de nascimento, o Reino Unido, para participar do funeral de seu tio, lorde Robert Fellowes. O príncipe aparentemente escolheu uma residência excepcionalmente sentimental para sua estadia; segundo a "People", Harry optou por morar na Althorp House com seu tio Charles Spencer (60). Esta propriedade histórica, pertencente à família Spencer desde 1508, fica em Northamptonshire, condado de Northampton, na Inglaterra, e abrange cerca de 5.300 hectares. Charles Spencer tem sido o proprietário e morador permanente da propriedade desde a morte de seu pai em 1992.

O príncipe Harry também pode ter aproveitado seu tempo na Althorp House para prestar homenagem à memória de sua mãe. A família Fellowes realizou o funeral dois dias antes do 27º aniversário da morte de Diana, em 31 de agosto. Diana foi enterrada em uma pequena ilha no meio do lago do Parque Althorp. No entanto, a duração da estadia de Harry no Reino Unido permanece desconhecida.

Harry e William no Funeral

Durante o funeral do marido de lady Jane Spencer (67), em Snettisham, Norfolk, houve um encontro entre o príncipe Harry e seu irmão mais velho, o príncipe William (42). Isso foi relatado por meios como a "BBC".

De acordo com o "Sun", ambos os irmãos mantiveram uma certa distância no serviço, agindo de maneira muito discreta. Um morador local compartilhou com o tablóide: "William e Harry estavam presentes, mas nunca os vimos conversando e eles mantiveram distância."

Harry e a ligação com a família Spencer

Vários presentes ficaram surpresos com a decisão do príncipe Harry de retornar ao Reino Unido de sua base doméstica nos EUA para o funeral, como observado por uma fonte da "People". "Você podia ver a alegria em seu rosto no reencontro. Ele estava verdadeiramente feliz por ter feito a viagem."

Em geral, o príncipe Harry mantém uma ligação próxima com a família de Diana; seu tio Charles e tia Jane demonstraram seu apoio a ele durante o serviço dos Jogos Invictus na Catedral de St. Paul, em Londres, em maio, sem a presença de nenhum membro da família real.

