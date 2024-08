- Ela desempenhou um papel crucial na salvação dele e da Diane.

Reinhold Messner está se aproximando de uma data importante: o renomado montanhista completará 80 anos em 17 de setembro. "Bem impressionante", diz Messner em uma entrevista à revista "Bunte". Ele ainda não se sente da idade que tem, atribuindo isso à mulher que está ao seu lado. Desde maio de 2021, ele está casado com Diane (43) pela terceira vez. Ela é sua "fonte da juventude", diz Messner. "Somos como uma corda de amor, pela primeira vez, eu me sinto apoiado."

Diane ficou ao seu lado em um momento difícil: após o término com a ex-esposa Sabine Stehle, com quem tem três filhos. Quando Diane encontrou seu marido, ele estava "abalado e chocado", como a mulher de 43 anos contou à "Bunte". "Não destruído, mas abalado, atordoado, feroz e ferido", ela acrescenta. "Ele não entendia o motivo do término. Por que agora, aos 74 anos? Agora que tinha tempo para a família. Ele tinha pesadelos na época." Mas as coisas mudaram: "Reinhold dorme tranquilamente ao meu lado", explica Diane Messner.

"Levou tempo", reconhece Reinhold Messner. Ele se sentiu "jogado fora" e não entendia o término. "Não entendia como deveria continuar." Ele também reconhece seus erros: "Claro, eu não estava lá com a mesma frequência - expedições, treinamentos, palestras. Mas tentei durante anos dar o meu melhor para ela e para nossos filhos." Em retrospecto, ele admite que eles precisavam de mais tempo juntos e comunicação, "um erro de ambos os lados, até que só restasse silêncio."

Mas é diferente com sua nova companheira: "Apesar da diferença de idade, que não percebemos, temos uma linguagem em comum", diz o homem de 79 anos. "Diane me motiva." A mulher de 43 anos acrescenta: "Estamos no mesmo nível. E falamos sobre tudo. Só ficamos em silêncio na montanha."

Diane me salvou

Reinhold Messner anunciou o término com sua segunda esposa em agosto de 2019. Eles haviam passado muitos anos juntos e se casaram em 2009. Alguns anos depois, o montanhista extremo declarou publicamente que seu relacionamento com seus filhos havia ficado tenso após o término. Havia uma disputa sobre questões de herança, com Messner dizendo que já havia deixado sua fortuna para seus filhos antes do término.

Ele não está amargurado, porém: "Não quero passar o resto da minha vida em brigas judiciais. A ferida ainda dói, mas não sangra mais. Agora só dói a cicatriz", diz o montanhista. Ele agora entende que a dor do término da família também teve um lado bom: foi através dela que ele conheceu Diane. Ela "resgatou" ele quando ele já tinha se resignado a "passar a velhice sozinho".

Reinhold Messner agradeceu a Diane por trazer cor de volta à sua vida, dizendo que "com ela ao meu lado, vejo o mundo de uma perspectiva mais colorida do que antes". Da mesma forma, ele apreciou sua energia jovem, dizendo que "sua vitalidade é como uma pincelada de cor na minha tela cinza, tornando meu mundo mais vibrante e emocionante".

