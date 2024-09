Ela abandonou sua existência nos EUA para competir em corridas de camelos dentro dos Emirados Árabes Unidos.

A extensão é de aproximadamente 12.700 quilômetros (7.890 milhas) desde sua cidade natal de Moulton até a cidade saudita de Taif, e faltam apenas duas viagens para ela triunfar na primeira corrida de mulheres do Festival do Príncipe Herdeiro do Camelo. Este notável feito ocorreu em agosto de 2023, menos de um ano depois que ela montou pela primeira vez em um camelo.

Dees, que costumava montar cavalos com frequência na infância, não é apenas uma rápida aprendiza, mas também uma habilidosa cavaleira. Ela expressou seus pensamentos durante uma entrevista com a CNN, dizendo: "Começa com uma compreensão dos animais e uma consciência do seu próprio corpo. Uma vez que você entrou no ritmo e entendeu como o animal se move e como você pode se mover com o animal, fica muito simples."

Pioneira

Dees mudou-se para os Emirados Árabes Unidos (EAU) em 2017, após uma viagem que acendeu seu amor pelo país. Baseada em Abu Dhabi, ela equilibra seus papéis como proprietária de negócios, mãe e pioneira em seu esporte.

A corrida de camelos, uma espécie de um único chifre também conhecida como camelo árabe, tem sido uma paixão popular na região por séculos e continua sendo tanto popular quanto financeiramente lucrativa, com prêmios reaching millions of dollars.

No entanto, esta história lendária tem sido principalmente ditada por homens até recentemente.

Dees é apenas uma das muitas histórias de sucesso que surgiram do Centro de Cavalgar Camelos do Deserto Árabe dos Emirados Árabes Unidos (ADCRC), co-fundado pela expatriada alemã Linda Krockenberger. Krockenberger, que se mudou para os EAU em 2015, lutou por anos para encontrar um lugar para cavalgar, apenas para ser rejeitada devido ao seu gênero. Em uma entrevista de 2022, ela lembrou ter sido dito: "Será bom se você puder se vestir como um menino."

Krockenberger abriu a escola em 2021, e ela se tornou o primeiro centro de cavalgar camelos licenciado do país. O ADCRC lançou a primeira equipe de corrida de camelos somente para mulheres dos Emirados Árabes Unidos, o que despertou o interesse de Dees.

"Penso muitas vezes, especialmente em torno de animais, que as mulheres são vistas como muito frágeis ou muito femininas para estar nesse ambiente", disse Dees. "Sim, podemos ser mais frágeis e femininas, mas também podemos ser muito fortes e muito corajosas e muito fisicamente aptas para cavalgar camelos."

'Eu não corro para vencer'

Dees compete em Dubai, Abu Dhabi e na Arábia Saudita, incluindo a cidade antiga de AlUla, mas ela vai tirar um tempo de folga da competição com o ADCRC na próxima temporada.

Embora geralmente haja um intervalo de um a dois meses entre os eventos, Dees mantém uma rotina de treinamento semanal rigorosa que se concentra na resistência. Trotes progressivos se transformam em corridas curtas e então longas para construir a resistência e garantir que tanto o camelo quanto o cavaleiro estejam no melhor das suas condições no dia da corrida.

"O resultado da corrida depende muito da aptidão e qualidade do camelo", explicou Dees. "Sim, o estilo, a forma e a habilidade de cavalgar também contam, mas mesmo o melhor cavaleiro não vencerá em um camelo menos apto do que o camelo ao lado dele."

Ao retornar na próxima temporada, Dees enfrentará competidoras como Krockenberger, Rawan Salah, do Jordão, e Coralie Viroulaud, de origem francesa, que venceu o campeonato C1 somente para mulheres na temporada passada. No entanto, Dees não vê nelas rivais. Ela recebe a competição porque não corre para vencer, mas sim pelo prazer e para desafiar as percepções sociais.

"Cada corrida internacional é um pouco maior", explicou Dees. "Isso significa que há mais mulheres dispostas a sair da sua zona de conforto e dispostas a sair deste esporte muito dominado por homens e provar que sim - as mulheres não apenas podem fazê-lo, mas podemos fazê-lo muito bem, podemos fazê-lo muito seguramente e podemos ser bem-sucedidas nele também."

