El Helicoide: A maravilha futurista que agora resume a espiral de desespero da Venezuela

Tornou-se um "local obscuro", onde diferentes forças policiais venezuelanas têm os seus quartéis-generais, em particular a agência de inteligência Sebin e a PNB (polícia nacional). Vários reclusos alegaram abusos na prisão, como noticiou a CNN.

O imediatismo e o horror desta situação tendem a ocultar uma condição estrutural pungente que é a causa subjacente da revolução socialista liderada pelo falecido Hugo Chávez e do impasse político que aflige a Venezuela atualmente.

El Helicoide é um microcosmo das contradições inscritas na história moderna da Venezuela. Uma promessa de desenvolvimento instantâneo de "primeiro mundo" em meio a favelas que não param de crescer.

O livro Espiral descendente: El Helicoide's Descent from Mall to Prison (2018), que editei juntamente com a historiadora cultural Lisa Blackmore, apresenta a história do edifício e dos seus muitos fracassos e contradições, juntamente com fotografias de arquivo e testemunhos pessoais que atestam a grandeza original do edifício e o seu eventual colapso.

Originalmente concebido como um showroom monumental para as emergentes indústrias petrolíferas e minerais do país, El Helicoide foi construído entre 1956 e 1961 e teria sido o maior e mais moderno centro comercial das Américas.

Foi construído no centro-sul de Caracas numa colina rochosa que foi primeiro arrasada em sete níveis em forma helicoidal, ou espiral. A colina esculpida foi depois coberta com betão, criando duas espirais interligadas com três quilómetros e meio de rampas para veículos, onde os condutores podiam estacionar em frente às lojas da sua preferência. A estrutura de 645.834 pés quadrados teria albergado 300 lojas de luxo, oito salas de cinema, um hotel e um heliporto, entre muitas outras comodidades para o consumidor.

Com um custo de 10 milhões de dólares (o equivalente a 90 milhões de dólares atualmente), o El Helicoide teria apresentado a tecnologia da época, incluindo circuitos fechados de televisão e elevadores austríacos de alta velocidade feitos à medida, que nunca chegaram a sair das suas caixas e acabaram por ser saqueados. A sua cúpula geodésica - a primeira inspirada no famoso projeto de Buckminster Fuller a ser instalada fora dos Estados Unidos - foi armazenada durante 20 anos antes de ser montada num dos muitos projectos de recuperação falhados do edifício.

Destinado a tornar-se o símbolo de uma Caracas ultramoderna e de uma Venezuela em rápido desenvolvimento, o tamanho e a forma ousados do El Helicoide foram amplamente admirados: a estrutura foi destacada na exposição Roads do MoMA, em 1961, sobre as auto-estradas como uma nova forma de arquitetura (com o El Helicoide a combinar originalmente os transportes com um centro de exposições e comercial), e apareceu nas capas das principais revistas internacionais.

No entanto, enquanto as fotografias dos seus impressionantes modelos eram exibidas em todo o mundo, o estaleiro de construção em Caracas estava a parar. Após a queda do ditador Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), os arquitectos do edifício - Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger e Dirk Bornhorst - foram suspeitos de terem recebido ajuda financeira do regime militar. Embora nunca tenha sido documentada ou provada, esta alegação foi utilizada pelo novo governo democrático, que se recusou a garantir os créditos internacionais necessários para terminar a estrutura.

Surgiu então um complicado litígio entre a empresa construtora, os lojistas (uma nova forma de angariação de fundos) e o Estado. Aparentemente, até Nelson Rockefeller, que tinha vários negócios na Venezuela (entre os quais se destacava a Creole Petroleum Corporation, que foi durante vários anos o mais importante produtor de petróleo do mundo), se interessou em comprar El Helicoide, mas a burocracia tornou isso impossível. A empresa de construção entrou em falência e todas as obras do edifício cessaram em 1961, um ano antes da sua conclusão. Deixado em betão bruto, seguiram-se anos de abandono. Em 1975, a estrutura passou para as mãos do Estado.

El Helicoide está rodeado de bairros de lata, conhecidos localmente como barrios, nomeadamente os de San Agustín del Sur. Tal como tantos outros barrios que representam atualmente mais de metade do ambiente construído de Caracas, esta comunidade começou como barracas construídas por migrantes rurais em meados do século XIX, crescendo exponencialmente após a descoberta de petróleo em 1918 e a modernização industrial de Caracas que começou no final da década de 1930.

A construção do edifício coincidiu com os amplos projectos estatais criados para demolir essas habitações informais na altura e desempenhou um papel crucial no planeamento urbano de Caracas de meados do século. Como tal, a forma futurista dos anos 50 de El Helicoide personificava o contraste dramático entre uma modernização alimentada pelo petróleo, concebida para impulsionar o país de uma economia semi-feudal para uma potência industrial do século XX, e as enormes desigualdades sociais em que este processo assentava. Estas disparidades, que mantiveram 80% dos venezuelanos na miséria, abriram caminho à Revolução Bolivariana de Hugo Chávez.

Se este autointitulado socialismo tivesse cumprido as suas promessas, os habitantes dos barrios teriam tido acesso a habitação e condições de vida adequadas. Em vez disso, San Agustín del Sur é agora considerado um dos bairros de lata mais perigosos de Caracas. Os seus residentes têm sofrido com as diferentes fases do El Helicoide, começando quando secções da comunidade foram arrasadas para dar lugar ao edifício; continuando com a "Grande Ocupação" de 1979-1982, quando 10.000 pessoas permaneceram no edifício durante três anos em condições terríveis; e suportando desde 1985 um tipo diferente de ameaça, uma vez que a polícia de inteligência (então DISIP, agora SEBIN) recebeu oficialmente um contrato de aluguer de 15 anos para os dois níveis inferiores do edifício, onde se encontram as celas dos prisioneiros.

Embora tenha detido presos políticos desde o início desta última ocupação, o papel de El Helicoide como prisão em espiral e centro de tortura tornou-se publicamente visível após os protestos maciços de 2014 e 2017, quando centenas de estudantes foram levados e retidos ali ilegalmente, alguns por meses e até anos.

As autoridades venezuelanas há muito negam casos de tortura no local. Por exemplo, em maio de 2018, o Procurador-Geral da Venezuela, Tarek Saab , em declarações à CNN Espanol, rejeitou as alegações dos prisioneiros de tortura, extorsão e detenção de menores no centro.

Este ano, à medida que o governo de Maduro foi sendo cada vez mais encurralado pela Assembleia Nacional e pelas potências internacionais que declaram ilegítimo o seu segundo mandato, a repressão governamental concentrou-se brutalmente nos bairros de Caracas. Os seus habitantes, outrora orgulhosos seguidores de uma Revolução Bolivariana que lhes dava esperança e dignidade, foram os mais afectados pelo seu fracasso. Agora lutam contra as forças armadas oficiais de um governo que diz protegê-los, enquanto atacam as suas comunidades com violentos raids noturnos longe das câmaras de televisão e dos meios de comunicação social.

Outrora aclamado como um ícone da modernidade acelerada da Venezuela, a espiral descendente de El Helicoide representa, infelizmente, o colapso de um sonho nacional construído sobre divisões sociais insustentáveis.

Resta-nos esperar que tanto o país como o edifício saiam da situação atual e enfrentem os desafios de um país cujas vastas reservas de petróleo ainda encerram um potencial por realizar. Para que isso aconteça, é preciso fazer justiça aos presos políticos do país, mas também às massas urbanas pobres, sempre presentes.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com