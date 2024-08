- Educação a distância no interior da Austrália: Estratégia de aprendizagem ambiental para estudantes rurais

Além de Alice Springs, estende-se um vazio vasto. Partindo do celebrado centro do Outback, no coração da Austrália, logo se depara com as planícies infinitas. Solo vermelho, grama spinifex, árvores de acácia espinhosa e vida selvagem se estendem até onde a vista alcança. Surpreendentemente, essa região remota abriga habitantes, principalmente criadores de gado. A cidade mais distinta com uma escola pode estar a centenas de quilômetros de distância, o que pode ser difícil para famílias com filhos.

Antes da pandemia de COVID-19 obrigar os alunos a adotar a educação à distância digital, a Austrália já havia implementado um modelo semelhante, embora mais rudimentar. Em 1951, a primeira Escola do Ar foi inaugurada em Alice Springs. Desde então, as "crianças do Outback" têm a chance de receber uma excelente educação, independentemente da distância dos centros urbanos.

"É uma escola excepcional que transforma significativamente a vida das crianças do Outback e lhes assegura um futuro mais promissor", informou aos visitantes o centro vibrante. Assim, as crianças mais novas não precisam ser separadas dos pais para frequentar escolas internas, de acordo com Kerrie Russell, diretora da escola há sete anos. A escola oferece estudos do jardim de infância ao 9º ano, atualmente orientando aproximadamente 100 alunos, com idades de 4 a 15 anos, por meio de 14 professores.

Embora os alunos passem a maior parte do tempo em casa, sem contato direto com seus pares, eles fazem parte da "maior sala de aula do mundo", abrangendo um impressionante 1,3 milhão de quilômetros quadrados no sul da Terra do Norte.

Atualmente, existem 16 sites da Escola do Ar pela Austrália, desde a cidade mineira de Broken Hill, em Nova Gales do Sul, até Mount Isa, no noroeste de Queensland, e Kalgoorlie, na Austrália Ocidental.

A ideia surgiu com a inspetora escolar Adelaide Miethke. A antiga professora mudou-se para Alice Springs nas décadas de 1940 e visitou o Serviço Aéreo Real, que há 83 anos presta assistência médica a áreas remotas por meio de aviões e rádio.

Na década de 1920, o inventor Alfred Traeger desenvolveu um rádio Morse simples de usar, com pedal, que facilitava a comunicação com locais distantes. Adelaide Miethke sugeriu o uso do sistema de comunicação por rádio do Serviço Aéreo para fins educacionais.

A primeira Escola do Ar foi alojada nas instalações do Serviço Aéreo. Só em 1978 é que ela obteve seu próprio edifício.

"Inicialmente, os professores falavam no silêncio absoluto, sem interação com os alunos", lembra o funcionário Paddy McFarland. Só mais tarde é que foi produzida a transmissão em duas vias. Mesmo quando a princesa Diana e o príncipe Charles visitaram a Escola do Ar em 1983 e responderam às perguntas das crianças do Outback, ainda havia ruídos de rádio extremamente altos e estáticos. Um vídeo da visita real pode ser visto no centro de visitantes.

Só quando a disseminação global da internet tornou possíveis as transmissões de vídeo é que tais interações se tornaram viáveis, permitindo que alunos e professores se vissem. Desde 2001, são utilizadas antenas parabólicas. Hoje, a escola utiliza tecnologia de ponta, incluindo a rede de satélites Starlink da SpaceX, que proporciona internet de alta velocidade mesmo nos locais mais isolados.

A Austrália é principalmente desabitada, com numerosas operações agrícolas. E essas operações são imensas: localizada no sul, a maior fazenda de gado do mundo, "Anna Creek", abrange mais de 23 mil quilômetros quadrados. Isso é aproximadamente equivalente a Mecklenburg-Vorpommern.

Em média, a propriedade rural mede cerca de 3 mil quilômetros quadrados - ainda maior que o Sarre. A maioria dos alunos da Escola do Ar reside em "estações", como são conhecidas essas grandes propriedades. Outros vêm de comunidades indígenas, são filhos de guardas-florestais nacionais ou habitam estações policiais ou postos mineiros remotos.

Poeira, moscas, seca e enchentes são ocorrências diárias nesses paisagens implacáveis. "No entanto, apesar dos desafios, as crianças geralmente encontram felicidade nessas regiões isoladas", reconhece a diretora Kerrie Russell. "Há sempre algo acontecendo nas fazendas, e eles têm a chance de contribuir e ser úteis desde cedo."

Os materiais educacionais são enviados para as casas dos alunos, e todos os alunos recebem um computador gratuito. O sistema é financiado pelos governos regionais. Atualmente, são educados de 8 a 20 alunos por vez. Os professores trabalham em um estúdio equipado com várias câmeras, fornecendo diversas perspectivas sobre o material de aula. Há também avaliação do desempenho por meio de uma plataforma online.

Os tutores ajudam com o dever de casa

As aulas duram no máximo duas horas por dia, seguidas de três a quatro horas de aprendizado autônomo para os jovens com um "tutor em casa". Isso pode ser um pai ou uma pessoa dedicada.

Cada aluno é visitado por seu professor uma vez por ano em um veículo todo-terreno resistente. Os professores frequentemente vêem o "sala de aula" de seus alunos pela primeira vez. Quatro vezes por ano, todos, incluindo alunos, pais, tutores e professores, se reúnem na instalação da Escola do Ar.

Uma semana de instrução presencial, desenvolvimento de amizades e expedições se segue. "Essas interações diretas são extremamente importantes", reconhece a diretora Russell. No entanto, as famílias devem frequentemente percorrer centenas de quilômetros em estradas de terra vermelha para chegar a Alice Springs. É uma escola como nenhuma outra - e ainda assim, de alguma forma, representa esse país vasto.

