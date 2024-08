Processos decisórios regionais intencionais - Edeka sugere evitar apoio à AfD: "Escolher 'Azul' não é uma decisão sábia"

Edeka mantém posição firme diante das eleições estaduais da Saxônia e Turíngia. A rede de supermercados publica um comunicado forte no "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" e nas plataformas de mídia social. O anúncio, intitulado "Por que a Edeka não vai de azul", faz alusão à AfD, que usa o azul como seu emblema partidário desde sua criação.

O anúncio exibe uma variedade vibrante de frutas e legumes, como pepinos, brócolis, bananas, cerejas e morangos. O texto diz: "A seção de frutas e legumes é uma explosão de cores. A Mãe Natureza nos ensinou que azul não é a melhor opção. Na Alemanha, os azuis já representam o maior risco para uma sociedade diversificada."

Também nas notícias desta semana, a Associação Alemã do Varejo (HDE) expressou sua preocupação. O presidente Alexander von Preen instou todos a votarem em partidos democráticos. "Apenas posso aconselhar todos os players a evitarem mover os padrões sociais em direção à exclusão e ao ódio. Esse caminho leva a sociedade e a economia para um beco sem saída, não para um futuro positivo", ele expressou.

Crítica aos Comentários de Höcke sobre Empreendedores

A HDE relata que atualmente há cerca de 120.000 vagas no varejo. "Onde esses funcionários aparecerão se políticos que defendem a exclusão e o distanciamento tomarem o poder?" von Preen questionou. Ele condenou a AfD como perigosa e irresponsável: "Com Björn Höcke, uma das principais figuras da AfD, expôs mais uma vez seu desejo de insolvência em relação a empresas familiares que apoiam um movimento pela diversidade na sociedade e na economia."

Von Preen se refere à campanha "Feito na Alemanha - Feito pela Diversidade" iniciada por mais de 40 empresários alemães em conexão com a eleição. Empresas como a cadeia de drogarias Rossmann, fabricante de motosserras e equipamentos de jardinagem Stihl, conglomerado alimentar Pfeifer & Langen, fabricante de eletrodomésticos Vorwerk e especialista em áudio Sennheiser estão entre os participantes. O candidato principal da AfD na Turíngia, Höcke, criticou a campanha em um evento eleitoral no domingo em Sömmerda como hipocrisia, dizendo: "Espero que essas empresas enfrentem sérios e graves problemas econômicos."

O presidente da Federação das Indústrias Alemãs (BDI), Siegfried Russwurm, também criticou a AfD. Ele teme que a xenofobia agressiva da AfD agrave a atual escassez de mão de obra qualificada na Alemanha. A presença da AfD no governo prejudicaria gravemente a economia e a prosperidade na Alemanha Oriental. O partido se apresenta falsamente como a voz das pequenas e médias empresas locais.

As eleições acontecem na Saxônia e na Turíngia neste domingo. De acordo com as pesquisas atuais, a AfD está em torno de 30 por cento em ambos os estados.

