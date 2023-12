Ed Sheeran diz que a sua mulher foi diagnosticada com um tumor enquanto estava grávida

Numa entrada do diário - que foi fotografada por Annie Liebowitz e publicada no Twitter de Sheeran na quarta-feira - para anunciar o seu novo álbum, o cantor e compositor britânico disse que uma série de acontecimentos no início do ano passado mudaram a sua vida, a sua saúde mental e a forma como vê a música e a arte.

"No espaço de um mês, disseram à minha mulher grávida que tinha um tumor, sem possibilidade de tratamento até depois do parto. O meu melhor amigo Jamal, um irmão para mim, morreu de repente e eu vi-me em tribunal a defender a minha integridade e carreira como compositor", escreveu Sheeran.

O empresário musical Jamal Edwards morreu em fevereiro do ano passado, aos 31 anos, tendo a sua última publicação no Instagram sido uma mensagem de aniversário para Sheeran, o seu "irmão".

"Shape of You", a canção de sucesso de Sheeran de 2017, levou o músico a tribunal no ano passado, quando foi acusado de plagiar a canção "Oh Why" do artista grime Sami Switch. Ele ganhou o caso em abril de 2022.

"Eu estava em uma espiral de medo, depressão e ansiedade", continuou o artista. "Eu me senti como se estivesse me afogando, cabeça abaixo da superfície, olhando, mas não sendo capaz de respirar."

Acrescentou que tinha passado uma década "a tentar esculpir o álbum acústico perfeito", mas durante uma semana substituiu todo esse trabalho pelos seus "pensamentos mais profundos e sombrios".

Sheeran disse que o seu novo álbum, "Subtract", que será lançado a 5 de maio, está a "abrir o alçapão para a minha alma".

"Pela primeira vez, não estou a tentar criar um álbum que as pessoas vão gostar. Estou apenas a lançar algo que é honesto e fiel ao ponto em que me encontro na minha vida adulta", acrescentou.

O músico anunciou o nascimento de sua segunda filha em maio no Instagram, escrevendo que ele e Seaborn estavam "tão apaixonados por ela, e sobre a lua para ser uma família de 4".

Ele não comentou mais sobre a condição de sua esposa.

Fonte: edition.cnn.com