Economia, tecnologia e negócios: 6 especialistas fazem as suas previsões

Entretanto, alguns economistas estavam a preparar-se para uma recessão, desencorajados pelos elevados preços ao consumidor e pelos lucros não tão bons das empresas. Em resultado dos esforços de Jay Powell para fazer recuar a inflação, a taxa de juro da Reserva Federal está atualmente no seu nível mais elevado dos últimos 22 anos. As taxas hipotecárias aproximam-se dos 8%. E, no entanto, a inflação continuou a arrefecer depois de ter atingido um máximo de 40 anos no ano passado. E as empresas continuaram a contratar e os consumidores continuaram a gastar. E não podemos esquecer o ChatGPT, que explodiu em popularidade e levou especialistas e entusiastas a questionar o que a tecnologia significará para os empregos em todo o mundo.

Para termos uma melhor noção do que o próximo ano poderá trazer, pedimos a vários colaboradores que nos dissessem o que pensam sobre 2024 no que diz respeito à economia, à inteligência artificial e aos negócios. Os pontos de vista aqui expressos são os seus próprios.

A IA vai crescer, aumentando os riscos

Johnny C. Taylor, Jr. é presidente e CEO da SHRM e autor de "Reset: A Leader's Guide to Work in an Age of Upheaval".

Johnny C. Taylor, Jr.

À medida que entramos em 2024, o panorama empresarial está a sofrer uma mudança sísmica, impulsionada pela convergência da inteligência artificial, uma sociedade cada vez mais diversificada e a necessidade de uma força de trabalho global resiliente.

A IA está a evoluir de uma tecnologia exploratória para um motor de negócio essencial num momento crítico. A queda da produtividade, a escassez de mão de obra e o crescimento dos salários contribuíram para um mercado de trabalho instável, conduzindo à incerteza económica. Um aumento dos custos laborais pode ser especialmente problemático se não for acompanhado por um crescimento proporcional da produtividade, drenando os lucros ou impulsionando a inflação.

O recurso à IA pode libertar tempo e energia para que os funcionários se concentrem em tarefas mais valiosas no trabalho, o que será crucial no próximo ano, uma vez que os empregadores procuram aumentar a produtividade sem aumentar os custos laborais relativos.

No entanto, será fundamental que as empresas reduzam os riscos associados à implementação e ao funcionamento da IA. Mesmo com todas as promessas que a IA encerra, pode herdar preconceitos existentes, pôr em risco dados proprietários ou propagar ainda mais o fosso digital se não for utilizada corretamente. As empresas que implementam a IA nos seus locais de trabalho devem instituir quadros éticos sólidos, garantindo a transparência, a responsabilidade e a equidade dos sistemas de IA.

As empresas enfrentarão também o desafio de uma eleição presidencial de 2024, que ameaça dividir ainda mais uma nação fracturada. O apelo à civilidade no local de trabalho ecoa no contexto de um clima político contencioso. Nesta sociedade diversificada, encontrar pontos em comum torna-se crucial para uma força de trabalho coesa e pode ajudar a promover a colaboração. Será imperativo que as empresas criem locais de trabalho inclusivos onde as pessoas sintam que pertencem ao grupo - e isso começa com a promoção do respeito mútuo em todos os sectores.

A criação de uma força de trabalho globalmente resiliente e inclusiva, equipada com estratégias inovadoras de IA, permitirá às empresas enfrentar com êxito os desafios e as incertezas do próximo ano.

Para cima, mas não para longe

Mark Zandi é economista-chefe da Moody's Analytics.

Mark Zandi

Os investidores em acções estão no bom caminho para um grande ano. A rendibilidade para 2023, incluindo o aumento dos preços das acções e dos dividendos, está a caminho de se aproximar dos 15%. Isto é ainda melhor do que eu previa no início do ano.

Mas não contem com ganhos como este no próximo ano, ou em qualquer altura num futuro previsível. Um planeador prudente deve esperar ganhos consistentes com os retornos históricos de longo prazo, que estão perto de metade do que estamos a ver agora.

A economia evitou uma recessão amplamente prevista e o alívio dos investidores está a fazer subir os preços das acções. Há um ano, o consenso(que não me incluía) era de que, para conter uma inflação dolorosamente elevada, a Reserva Federal teria de aumentar as taxas de juro até que o emprego caísse e o desemprego aumentasse.

Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, a inflação recuou à medida que as consequências da pandemia se desvaneceram, incluindo as perturbações na cadeia de abastecimento e no mercado de trabalho, e o impacto da guerra russa na Ucrânia nos preços do petróleo e dos alimentos diminuiu. A Fed deixou de aumentar as taxas de juro e, assim que os decisores políticos tiverem a certeza de que a inflação está a aproximar-se do seu objetivo, começarão a reduzir as taxas. Esse será o catalisador para a próxima subida significativa dos preços das acções, embora seja provável que só venha a acontecer no próximo ano.

No entanto, qualquer recuperação dos preços das acções será limitada por avaliações elevadas. Os preços das acções são elevados em comparação com os lucros das empresas, a fonte final do valor de uma ação. Isto é especialmente verdade no caso de algumas acções tecnológicas em alta que estão a ser impulsionadas pela promessa da inteligência artificial (pense-se na Microsoft e na Nvidia). Mas o resto do mercado de acções também não é barato.

É claro que a previsão dos preços das acções é uma tarefa intrépida. Os preços podem acabar por subir mais, se a euforia da IA for mais real do que uma moda. E os preços poderão ser mais fracos se a inflação se revelar mais teimosa e se a Reserva Federal demorar mais tempo a reduzir as taxas ou mesmo se os decisores políticos forem obrigados a aumentá-las novamente.

Esta incerteza acrescida justifica que não se tente calendarizar os investimentos em acções ou que se tenha um horizonte de curto prazo. O melhor é investir de forma consistente, tendo em vista o longo prazo. E não espere que as rendibilidades excessivas do último ano se mantenham. Não vão continuar.

Os sindicatos podem manter os salários elevados

Dana Peterson é economista-chefe do The Conference Board.

Dana Peterson

A influência renovada dos sindicatos em mercados de trabalho apertados pode manter os salários elevados em 2024 e nos anos seguintes.

O rápido crescimento dos salários em meio a uma escassez desenfreada de mão de obra foram os principais fatores que estimularam a inflação nos Estados Unidos durante a pandemia. À medida que os trabalhadores trocavam empregos mal remunerados por outros mais lucrativos e as empresas aumentavam a remuneração para atrair e reter trabalhadores, os salários subiram para níveis nunca vistos em décadas. Os salários mais elevados, as taxas de juro baixas e as poupanças excedentárias resultantes dos cheques de estímulo ajudaram a alimentar o consumo, o que fez disparar ainda mais a inflação. Graças à subida dos preços, as famílias não viram o retorno do seu dinheiro extra e a Reserva Federal reagiu com uma série de aumentos das taxas de juro que elevaram a taxa dos fundos federais para um máximo de 22 anos.

Após a pandemia, o arrefecimento da procura de mão de obra por parte das empresas está a ajudar a esvaziar a bolha salarial. Este facto é evidente em menos ofertas de emprego e num menor número de contratações - à exceção dos sectores com escassez de mão de obra, como os cuidados de saúde, o lazer e a hotelaria, a administração pública e certos tipos de indústria transformadora. Muitos sectores com escassez de mão de obra exigem trabalho presencial. Os sectores que não sofrem de escassez de mão de obra estão a registar um crescimento salarial mais lento.

A filiação sindical está num mínimo histórico de 10% - metade do que era há 40 anos. Mas os sectores fortemente sindicalizados - como a construção, a indústria transformadora e os cuidados de saúde - continuam a registar fortes aumentos salariais, o que está a manter o crescimento global dos salários elevado em relação às normas dos últimos 40 anos.

A atual escassez de trabalhadores deve-se às restrições à oferta de mão de obra causadas pelo aumento das reformas dos baby boomers e pelas baixas taxas de natalidade. Os sindicatos podem negociar melhores pacotes de compensação quando a disponibilidade de trabalhadores qualificados é reduzida. Os salários mais elevados aumentam os custos dos factores de produção para as empresas, que transferem esse encargo para os clientes.

Com a continuação das reformas, a escassez de mão de obra e os salários mais elevados que a acompanham irão provavelmente persistir. O trabalho organizado desempenhará um papel vital na fixação de aumentos salariais nos próximos anos para as indústrias sindicalizadas. Embora isso represente mais dinheiro no bolso de alguns trabalhadores, provavelmente também significa preços mais altos no caixa e uma razão para o Fed manter as taxas mais altas do que muitos esperam.

Uma recessão iminente?

Desmond Lachman é membro sénior do American Enterprise Institute. Foi diretor-adjunto do Departamento de Desenvolvimento e Análise de Políticas do Fundo Monetário Internacional e estratega-chefe para os mercados emergentes do Salomon Smith Barney.

Desmond Lachman

Em 2008, a Reserva Federal foi apanhada de surpresa pela crise dos empréstimos hipotecários de alto risco e pela explosão do sector imobiliário que desencadeou a Grande Recessão. Hoje, a Reserva Federal parece estar a cometer um erro semelhante.

Continua a insistir na necessidade de taxas de juro elevadas durante mais tempo para vencer a inflação, mesmo numa altura em que há sinais claros de grandes problemas no sector do imobiliário comercial. É muito provável que esses problemas conduzam a uma onda de falências de bancos regionais até meados do próximo ano, o que poderá precipitar uma nova recessão económica.

Seria um grande eufemismo dizer que a pandemia de Covid perturbou o sector imobiliário comercial. Os empregadores já não acreditam que os seus empregados tenham de trabalhar a tempo inteiro a partir do escritório e as pessoas já não precisam de fazer compras nos centros comerciais.

Como resultado, as taxas de escritórios vagos dispararam a nível nacional para mais de 16% - um nível que excede o pico de 2008. Esta situação, juntamente com as elevadas taxas de juro, torna difícil perceber como é que os promotores imobiliários vão conseguir renovar os 1,5 biliões de dólares em empréstimos imobiliários que vencem nos próximos dois anos.

No início deste ano, tivemos uma crise bancária regional centrada no Silicon Valley Bank e no First Republic Bank. No próximo ano, uma onda de incumprimentos de empréstimos imobiliários comerciais tem o potencial de provocar a falência de muitos bancos regionais, precipitando assim uma recessão económica. Quando isso acontecer, a Reserva Federal será forçada a dar uma reviravolta brusca para apoiar uma economia em dificuldades. Fá-lo-á através da redução das taxas de juro e da passagem de uma política de restrição quantitativa para uma política de flexibilização.

Prepare-se para ganhos mais fortes

Savita Subramanian é Directora de Estratégia Quantitativa e de Acções dos EUA no BofA Securities.

Savita Subramanian

Apesar de uma economia norte-americana resiliente este ano, os lucros das empresas estiveram em recessão, registando três trimestres consecutivos de crescimento negativo desde o final de 2022. Os investidores pessimistas apontam para a fraca demanda, o declínio do poder de precificação, salários ainda altos, um rápido aumento nas taxas de juros e um esfriamento da economia como motivos para serem cautelosos. Mas nós, no BofA Global Research, somos mais optimistas. Os lucros começaram a recuperar no terceiro trimestre deste ano para as empresas do S&P 500, e esperamos um crescimento contínuo dos lucros até 2024.

Porquê? Para começar, um inquérito aos nossos analistas fundamentais revela amplas expectativas em relação ao que alguns definiram como "goldilocks": preços em desaceleração, mas não em declínio, e margens mais elevadas, em que a inflação salarial contínua é compensada por ganhos de produtividade e queda dos custos noutras áreas.

Além disso, as empresas americanas adaptaram-se, cortando custos e tirando partido das baixas taxas de juro da última década para contrair dívidas de longo prazo a taxas atractivas. Atualmente, assistimos a estruturas de custos mais enxutas e a um renovado enfoque na eficiência, após anos de maior facilidade com pressões limitadas sobre os salários, os custos dos factores de produção e as taxas de juro.

O foco renovado das empresas na eficiência não nos deve surpreender. Os períodos de inflação salarial prolongada têm historicamente incentivado as empresas a gastar em medidas que lhes permitam fazer mais com menos pessoas, quer seja através da racionalização dos processos ou da automatização de acções repetitivas e rotineiras (como tornar o comércio eletrónico, automatizar os cozinheiros das linhas de fast food ou informatizar os operadores dos call centers).

Também é perigoso subestimar o apetite do consumidor norte-americano, especialmente nos dias de hoje, em que 85% dos proprietários de imóveis têm hipotecas a taxas fixas baixas e estão a beneficiar da subida das taxas através de rendimentos mais elevados dos saldos de caixa. O emprego é o fator a ter em conta: Os consumidores tendem a gastar até perderem a sua fonte de rendimento. O crescimento dos salários reais é agora positivo (um fator-chave do consumo) e os despedimentos generalizados são menos prováveis, dada a rigidez estrutural do mercado de trabalho dos EUA.

No próximo ano, esperamos um crescimento dos lucros de um dígito médio a elevado para as grandes empresas públicas dos EUA, apesar de um potencial abrandamento económico. Normalmente, os lucros atingem o seu ponto mais baixo juntamente com o PIB (mais ou menos alguns meses), que os economistas do BofA esperam que abrande no próximo ano, mas há excepções. A estabilização do consumo de bens e a moderação do consumo de serviços após a mudança maciça de bens para serviços pós-Covid podem levar os lucros corporativos (mais ligados a bens) a superar o crescimento do PIB (mais ligado a serviços) no próximo ano.

Os que não utilizarem a IA ficarão para trás

Daniel W. Linna Jr. é professor sénior da Northwestern University na Faculdade de Direito e no Departamento de Informática da Faculdade de Engenharia. Anteriormente, Dan foi sócio de capital num grande escritório de advogados e programador, gestor de TI e consultor.

Daniel W. Linna Jr.

Em 2024, as organizações e os indivíduos aprenderão ainda mais sobre a melhor forma de tirar partido das capacidades significativas da IA.

Ferramentas de IA de uso geral, como o ChatGPT, aumentarão muitas tarefas e melhorarão a eficiência. Mas os avanços mais significativos virão de especialistas no domínio que concebem e desenvolvem sistemas de IA que se concentram em problemas específicos. Por exemplo, os peritos jurídicos estão a desenvolver sistemas de IA de conversação que fornecem orientação a empresas e indivíduos para desafios jurídicos específicos, como contratos e litígios.

As empresas serão fortemente pressionadas a adotar ferramentas de IA para acompanharem a concorrência. Mas a simples adoção e utilização de ferramentas de IA não será suficiente a longo prazo. As empresas terão de investir agora na investigação e no desenvolvimento da IA para iniciarem o processo de transformação dos seus produtos e serviços, ou correm o risco de ficar para trás à medida que o seu mercado muda drasticamente no futuro. As empresas não se distinguirão pelas tecnologias que utilizam, mas pela forma como concebem e utilizam estrategicamente os sistemas de IA para ampliar os seus pontos fortes e captar oportunidades nos seus mercados.

As organizações mais bem sucedidas formarão e capacitarão todos os funcionários para a utilização da IA, não a limitando a um número restrito de pessoas que estão predeterminadas a beneficiar. Os funcionários que estão mais próximos do trabalho encontrarão formas de fazer avançar a inovação.

Os indivíduos utilizarão a IA para automatizar e aumentar muitas tarefas no trabalho e na sua vida pessoal. Por exemplo, a IA ajudará a digerir e-mails e a redigir respostas rapidamente. Melhor ainda, os chatbots, os assistentes de IA e outros sistemas de IA substituirão o dilúvio de e-mails não estruturados que são frequentemente utilizados para gerir tarefas profissionais e pessoais.

Os indivíduos que mais beneficiarão serão aqueles que investirem na formação, tirando partido da educação online gratuita e de baixo custo para aprenderem como funcionam os sistemas de IA a nível funcional.

No próximo ano, a propaganda injustificada sobre a IA tornar-se-á mais evidente. Por exemplo, estamos a muitos avanços de qualquer coisa que se aproxime da inteligência artificial geral - máquinas que podem realizar qualquer tarefa inteligente que os humanos possam realizar. Mas não nos enganemos, a IA atual é bastante capaz, especialmente quando os sistemas de IA são desenvolvidos para resolver problemas específicos.

Muitas destas previsões são fáceis porque são as coisas que as organizações e os indivíduos devem decidir fazer. Cabe às organizações e aos indivíduos fazer com que isso aconteça em 2024.

