Eclipse lunar alinhado com maior probabilidade de calamidade

Setembro inicia uma exibição noturna encantadora com uma eclipse parcial da Lua. No dia 18, a Lua passa pela penumbra da Terra, mal roçando a umbra em seu ponto médio por volta das 4:44 da manhã, cobrindo apenas 9% do diâmetro aparente da Lua. A região nordeste da Lua aparecerá em uma tonalidade escura e avermelhada. A Lua entra na umbra às 4:12 da manhã e sai às 5:17 da manhã.

Simultaneamente, no mesmo dia, a Lua está em seu ponto de aproximação mais próximo, conhecido como perigeu, a uma distância de 357.286 quilômetros. Este alinhamento pode gerar marés primaveris poderosas nas linhas costeiras e potencialmente provocar terremotos e erupções vulcânicas. A Lua nova ocorre em 3 de setembro às 3:56 da manhã, enquanto o apogeu é alcançado no dia 5, com a Lua a uma distância de 406.211 quilômetros.

Aparição vespertina de Vênus

Vênus inicia sua aparição vespertina, embora ainda não seja proeminente, se pondo cerca de dez minutos antes das 9 da noite. No dia 5, a Lua crescente se junta a ela.

O planeta vermelho, Marte, se torna um objeto distinto no céu noturno tardio. No dia 5, ele migra de Touro para Gêmeos. Júpiter, também em Touro, altera sua aparência para mais tarde na noite. No dia 1º, ele sobe um quarto depois da meia-noite, enquanto no dia 30, ele sobe às 10 da noite. Como Vênus se põe antes de sua aparição, Júpiter é o planeta mais brilhante no céu noturno. Na noite de 23/24, a Lua minguante passa ao norte de Júpiter.

Descoberta de Netuno

Saturno está em oposição no dia 8, subindo ao pôr do sol, alcançando seu ponto mais alto por volta da meia-noite e se pondo novamente pela manhã. Na oposição, está a 1.294 milhões de quilômetros de distância, e sua luz leva uma hora e doze minutos para chegar à Terra.

No dia 21, Netuno, o planeta mais afastado do nosso sistema solar, também está em oposição. É visível durante toda a noite devido à sua localização oposta ao sol. Devido à sua distância, só pode ser observado como um ponto azul pequeno através de um telescópio ou binóculos.

Sua presença foi prevista por anomalias na órbita de Urano. Foi descoberto em 23 de setembro de 1846, por Johann Gottfried Galle e Heinrich D'Arrest no Observatório de Berlim perto de sua localização prevista. Ele fica 30 vezes mais longe do sol do que a Terra e leva 165 anos para orbitar o sol uma vez. Com um diâmetro de 49.000 quilômetros, é o quarto maior planeta do nosso sistema solar. Nesta oposição, está a 4.322 milhões de quilômetros de distância, uma distância que a luz percorre em quatro horas.

Visibilidade matinal de Mercúrio

Mercúrio oferece uma visibilidade matinal favorável durante os primeiros dois terços do mês. Ele é mais facilmente visto de 6 a 11 de setembro, logo acima do horizonte leste antes do nascer do sol.

O caráter estival do céu estrelado noturno persiste. O brilhante Arcturus laranja fica no oeste distante. O Triângulo de Verão de Vega, Deneb e Altair mudou ligeiramente para o oeste. Perto de Vega, a estrela principal de Lira, em excelentes condições de visão, pode-se avistar um pequeno losango de estrelas. A estrela do canto sudoeste, localizada no canto inferior direito da nossa perspectiva, foi nomeada Sheliak pelos árabes, significando harpa. Ela é bem conhecida por sua designação de catálogo Beta Lyrae.

Esta estrela apresenta uma breve explosão de luz a cada 13 dias, durante a qual brilha duas vezes e meia menos brilhantemente do que o normal. Esta mudança periódica de luz foi descoberta em 1784 pelo jovem amador inglês John Goodricke de York, Inglaterra. Por esta e outras descobertas pioneiras, recebeu a renomada Medalha Copley da Real Sociedade Britânica em abril de 1786.

O Quadrado de Pégaso é visível de forma proeminente no sudeste. Também é conhecido como o Quadrado de Outono, já que Pégaso é a constelação principal do outono. O Quadrado de Outono representa apenas uma fração de Pégaso, cuja forma é muito maior. Pégaso é uma criatura mítica, um cavalo alado que inspira poetas a voos imaginativos. Depois que o herói Perseu decapitou a monstruosa Górgona Medusa, o cavalo alado Pégaso voou pelo ar e pousou em Helicon. Seus cascos batendo no chão fizeram jorrar a fonte Hipocrene. Quem quer que beba dela ganha asas para a imaginação.

A Ursa Maior está profundamente enraizada no noroeste, enquanto Cassiopeia sobe no nordeste. Perto do horizonte oeste, Arcturus, conhecido como o Vigia da Ursa, brilha. Ele guia a Grande Ursa em torno da Estrela do Norte. Arcturus é a estrela principal da constelação de Boötes. O nome grego significa pastor de bois. Ao lado da constelação de Boötes, pode-se discernir um semicírculo de estrelas. Eles marcam a constelação da Coroa Boreal. Dentro dela, residem duas estrelas variáveis eruptivas, a saber, R CrB e T CrB. Suspeita-se que T Coronae Borealis (T CrB) possa experimentar uma brilhante explosão este ano que pode ser vista a olho nu, embora isso não seja certo.

Equinócio de Outono em 22 de Setembro

O sol sai da região celeste de Leão durante a tarde de 16 de setembro. Ele subsequentemente move-se para a região de Virgem. O Equinócio de Outono ocorre exatamente às 14:44 de 22 de setembro, um momento em que o sol cruza o equador celeste e se transfere para a hemisfério sul da esfera celeste.

Este ponto em que o sol se põe encontra o equador celeste também é conhecido como o ponto de Libra. Ele marca o início do signo do zodíaco de Libra. Este ponto de Libra ou outono reside dentro da constelação de Virgem.

O alinhamento astrológico durante esse período é significativo, já que o sol entra em Libra no ponto de Libra, marcando o início do signo astrológico de Libra. No mesmo dia do eclipse lunar, a lua também está em sua aproximação mais próxima, conhecida como perigeu.

Leia também: