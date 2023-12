"É uma decisão para Erling", diz o diretor executivo do Borussia Dortmund sobre a transferência iminente de Haaland

Segundo vários meios de comunicação social britânicos, o Manchester City deverá anunciar na próxima semana que chegou a acordo com o Borussia Dortmund para a contratação do avançado.

A força bruta, o ritmo alucinante e a capacidade de finalização devastadorade Haaland fizeram dele um dos jogadores mais procurados do mundo, o que significa que o Dortmund se resignou a perder a sua estrela desde que o contratou em 2020.

Embora muitos clubes se sintam compreensivelmente frustrados por perderem constantemente para aqueles que estão mais acima na hierarquia, a inevitabilidade das transferências torna-as muito mais fáceis de gerir, diz o diretor executivo do Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

"É a única forma de o fazermos, porque quando um jogador tem um bom desempenho, temos de lutar contra os grandes, grandes, grandes clubes com os oligarcas e os estados árabes nas suas costas", diz Watzke ao analista desportivo sénior da CNN, Darren Lewis.

"E esta luta não podemos ganhar, mas podemos ganhar uma luta por um jogador de 18 anos, como Jude Bellingham, porque este jogador adora jogar no Borussia Dortmund, porque temos sempre 80.000 espectadores, é um ambiente muito bom e o clube sabe como gerir os jovens jogadores.

"É a nossa forma de atuar e, claro, temos um bom departamento que procura jovens jogadores todos os dias, mas também é muito importante que, se temos o jogador aqui, temos de o desenvolver e penso que isso funciona... na maioria das vezes, funciona".

Watzke não tem ilusões sobre a posição do Dortmund na hierarquia do futebol moderno.

O clube criou - e depois vendeu - muitas das maiores e mais caras estrelas da Europa dos últimos anos; Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Jadon Sancho, Mario Götze, Mats Hummels, Ousmane Dembélé e Christian Pulisic estão entre os jogadores que vestiram a famosa camisola preta e amarela.

Embora Watzke entenda que a alta rotatividade de jogadores faz parte do negócio, ainda há um ser humano por trás de uma taxa de transferência e, em certas ocasiões, dizer adeus é mais difícil do que em outras.

"Às vezes, é um pouco mais emocional", admite Watzke. "Foi muito emocionante para mim quando Mats Hummels me disse em 2016 que deixaria o clube depois de sete ou oito anos, porque foi um longo período e tínhamos uma relação muito especial.

"Mas, por vezes, os jogadores estão no Borussia Dortmund durante um, dois, três anos e, nesse período, as emoções não são tão profundas e é normal no futebol que os jogadores venham, os jogadores vão e, se quiserem ir, tudo bem.

"Por vezes, é um bom negócio; outras vezes, não é assim tão bom. Quando vendemos Ousmane Dembélé ao Barcelona, após um curto período de tempo, foi um negócio muito bom. Quando o Robert Lewandowski nos deixou sem pagar uma taxa de transferência, não foi um bom negócio, mas o futebol é assim".

Parece agora que Haaland é o próximo a deixar o clube.

O jogador de 21 anos marcou 85 golos em 88 jogos desde que se juntou ao RB Salzburg em 2020, quebrando vários recordes da Bundesliga e da Liga dos Campeões ao longo do caminho.

O Manchester City parece estar pronto para cumprir a cláusula de liberação de Haaland de € 75 milhões ($ 79 milhões) - uma verdadeira pechincha dado seu talento e o clima atual de taxas de transferência - e vencer vários dos maiores clubes da Europa por sua assinatura, incluindo Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain.

No dia da entrevista da CNN a Watzke (26 de abril), o diretor executivo do Dortmund admitiu que não sabia se Haaland iria sair durante a janela de transferências do verão europeu. O que ele sabia com certeza, no entanto, era que se Haaland saísse, o Dortmund continuaria a competir como sempre fez.

"É uma decisão para o Erling", disse Watzke. "Erling, como sabem, tem uma cláusula de saída e tem de decidir se quer ou não aceitar essa cláusula de saída e tem tempo para nos dar a sua decisão. Quando chegar a altura, ele fá-lo-á.

"Mas nós [Dortmund] jogamos futebol há 113 anos e, durante 111 anos, jogámos sem Erling Haaland. Tivemos Robert Lewandowski e ele deixou-nos em 2014, mas jogámos futebol em 15, 16 e 17 até agora.

"A seguir veio Pierre-Emerick Aubameyang e depois Erling Haaland e podem ter a certeza de que se Erling decidir deixar-nos, encontraremos o próximo [jogador] a 100%."

Fonte: edition.cnn.com