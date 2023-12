Destaques da história

E-Prix de Berna: Jean Eric-Vergne conquista o segundo título consecutivo depois do sucesso na Suíça

Jean Eric-Vergne vence o E-Prix de Berna

Aumenta a vantagem no título para 32 pontos

A capital suíça foi palco da sua primeira corrida de Fórmula E, marcada por um acidente na primeira volta e um clímax emocionante quando uma chuva tardia tornou traiçoeiro o circuito de 2,75 km e 14 curvas.

Vergne, que partiu da pole, liderou durante toda a corrida, mas estava a ser constantemente pressionado pelo neozelandês Mitch Evans (Jaguar Racing), com a esperança da casa, Sebastien Buemi (Nissan e.dams) e o seu colega de equipa da DS Techeetah, Andre Lotterer, a seguirem na mesma ordem.

Com o francês a conduzir cautelosamente para garantir que não cometia erros no final, Evans e os outros perseguidores tinham hipóteses de vencer, com Vergne a mantê-los à distância quando os quatro terminaram lado a lado.

Numa reviravolta dramática, Lotterer recebeu mais tarde uma penalização de 22 segundos, caindo para 14º, por ignorar uma luz de saída das boxes, arruinando as suas hipóteses no campeonato.

Vergne tem 32 pontos de vantagem sobre o vencedor de Berlim, Lucas di Grassi, e está numa posição de comando para conquistar títulos sucessivos, faltando apenas a rodada dupla de Nova York.

Foi uma corrida e tanto", disse Vergne, que conquistou sua terceira vitória na temporada e o terceiro pódio consecutivo.

"Nada está ganho na Fórmula E, mas 32 pontos é muito bom e mais do que no ano passado", acrescentou.

Vergne foi impulsionado antes da largada ao se qualificar mais rápido e ver o principal rival pelo título, di Grassi, conseguir apenas o 19º lugar.

A corrida teve bandeira vermelha quase de imediato após uma colisão entre Pascal Wehrlein, da Mahindra Racing, e Max Gunther, da Geox Dragon, com o colega de equipa de Wehrlein, Jerome d'Ambrosio, a chocar com Robin Frijns, da Virgin Racing.

Di Grassi faz fumaça

Di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) abriu caminho através do pelotão no caos que se seguiu, mas os comissários da corrida decidiram que as ultrapassagens tinham sido feitas sob bandeira amarela e que o recomeço seria pela ordem original da grelha, para grande desapontamento do piloto.

"Isso é completamente errado", disse di Grassi, que encontrou apoio do ex-astro da F1 e compatriota Felipe Massa, competindo em sua primeira temporada na Fórmula E.

Di Grassi chegou a entrar nos pontos em um eventual nono lugar após a desclassificação de Lotterer, mas sua disputa pelo título está por um fio.

Evans também ficou frustrado por não ter conseguido converter o óbvio ritmo de corrida do seu carro numa vitória, incapaz de encontrar um caminho para ultrapassar o astuto Vergne, apesar de parecer mais rápido no ondulante circuito de rua.

O ex-campeão Buemi terminou em terceiro na sua corrida caseira, com o britânico Sam Bird a ser promovido a quarto.

O resultado deixou a Techeetah com uma vantagem de 43 pontos na corrida pelo título de construtores sobre a Audi Sport antes da final do campeonato na Big Apple no próximo mês, com Vergne prestes a fazer história na Fórmula E.

