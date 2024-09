É possível cometer erros ao administrar primeiros socorros?

Se alguém desmaiar repentinamente e ficar inconsciente, a ação rápida é crucial. Pessoas que prestam primeiros socorros muitas vezes sentem apreensão sobre cometer erros ou causar danos durante compressões no peito. Esta ansiedade é justificada? E quanto às repercussões legais? Um médico da DRK oferece insights.

Em situações de emergência, a única movimentação incorreta é a inação. "É dever de cada pessoa contribuir ao máximo em uma crise", de acordo com Bernd Böttiger, médico federal da Cruz Vermelha Alemã. O artigo 323c do Código Penal estabelece que a omissão de socorro pode levar a prisão de até um ano ou multas.

No entanto, apesar disso, muitas pessoas sentem incerteza quando chamadas para agir. Pode ter sido há anos desde o último curso e o conhecimento não foi aplicado desde então - felizmente. Nessas horas, o coração acelera com medo. Mas é crucial superar essa apreensão. "Não há justificativa para hesitação em prestar primeiros socorros", diz Böttiger. Afinal, pode ser a diferença entre a vida e a morte.

Todo momento importa em parada cardíaca

Por exemplo, em parada cardíaca: O coração para de bombear sangue pelo corpo, causando a falta de oxigênio crucial para os órgãos. Isso leva à perda de consciência, desmaio, falta de resposta e não respiração. "O cérebro só pode sobreviver por 3 a 5 minutos nessa situação e os serviços de emergência geralmente não podem chegar nesse prazo", diz Böttiger.

Na ausência de profissionais, os espectadores são encarregados de responder. Assim que uma chamada de emergência for feita para 112, eles devem iniciar compressões no peito. A cada minuto que passa, as chances de sobrevivência de uma pessoa aumentam em 10%, de acordo com a Fundação Alemã do Coração.

Este é o procedimento: Como primeiro respondente, posicione-se ao lado da pessoa. Coloque uma mão no centro do esterno. Posicione a segunda mão sobre a primeira.

Agora, pressione sua mão 5 a 6 centímetros no centro do esterno e faça isso 100 a 120 vezes por minuto, como instruído por Böttiger. Aqueles que usam a música dos Bee Gees "Stayin' Alive", com seus 100 batidas por minuto, são guiados corretamente. Se houver outros ajudantes, eles podem rotacionar as responsabilidades. Mantenha a orientação até que os profissionais médicos assumam o controle.

Costelas quebradas são comuns

As compressões no peito podem ser brutais. "Uma quantidade significativa de força é necessária para permitir que o sangue fluja de volta para o cérebro", explica Böttiger. "Embora isso possa resultar às vezes em costelas quebradas."

Aqueles que temem uma fratura podem ser confortados pelo médico: "Uma costela quebrada pode causar dor, mas não se compara às consequências de não prestar socorro", diz o médico. A omissão poderia resultar em danos cerebrais graves devido à privação de oxigênio ou até mesmo morte após apenas alguns minutos.

Repercussões legais por erros ou ferimentos não existem

Independentemente de ferimentos, erros ou erros - os primeiros respondentes podem ficar tranquilos sem repercussões legais. "Aqueles que executam medidas de primeiros socorros incorretamente no calor do momento não podem ser penalizados depois", afirma Böttiger.

E em situações de emergência, a ajuda também está disponível para os primeiros respondentes: "O centro de atendimento de emergência também pode explicar e guiar compressões no peito pelo telefone", sugere Böttiger. Ele aconselha não buscar orientação na internet primeiro. "Em uma emergência, o tempo é essencial e você está sob uma grande pressão, tornando a visualização de um vídeo antes inviável."

Prepare-se para emergências inesperadas ao se engajar consistentemente com o assunto de primeiros socorros - ao frequentar regularmente cursos relevantes. "Uma vez que o conhecimento é raramente utilizado e rapidamente esquecido sem prática, recomendamos uma atualização a cada 2 anos", diz o médico da DRK Böttiger.

Apesar do potencial de causar costelas quebradas durante compressões no peito, é importante priorizar a salvação de uma vida em vez de evitar ferimentos. Como Böttiger explica, as consequências de não prestar socorro podem ser muito mais graves, incluindo danos cerebrais ou morte. Além disso, os primeiros respondentes que cometem erros durante situações de emergência não enfrentarão repercussões legais por suas ações.

