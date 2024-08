- "É necessário tratar o cônjuge com dureza": Mola Adebisi surpreende mais uma vez

O status lendário de Mola Adebisis no acampamento da selva é atribuído principalmente à sua participação na renomada "temporada de Ibiza". Naquela época, ele tinha um papel menor, com Larissa Marolt sendo a principal catalisadora de excitação e tumulto. No entanto, foi Mola quem conseguiu garantir uma vaga no Summer Jungle Camp of Legends. Nesse acampamento, Mola é menos celebrado por seu espírito vitorioso, mas sim por suas visões pouco convencionais sobre papéis de gênero.

Mola Adebisi Mexe na Panela Novamente

Durante as semifinais, Sarah Knappik e Georgina Fleur Bülowius expressaram sua discordância com as opiniões de Mola sobre papéis de gênero e mulheres. O tema em discussão era "Bad Boys". Enquanto Kader Loth e Daniela Büchner mantinham que preferiam bad boys, Georgina compartilhou que encontrar um sim-patício seria ideal. Apenas alguns dias antes, Georgina havia aberto sobre a violência doméstica que sofreu em seu relacionamento passado.

Mola não pôde deixar de comentar sobre sua preferência por maus homens. Ele disse: "Você não pode chorar se levar um soco na cara". Essa observação foi surpreendente, já que tanto Georgina quanto Daniela Büchner também haviam falado sobre suas experiências com violência doméstica.

Mola teve dificuldade em entender por que algumas mulheres rotulam os homens de "muito legais". Ele questionou: "Como você pode ser muito legal?" Ele acrescentou ainda: "Você tem que ser mau com sua esposa de vez em quando para que ela lhe respeite". Essa declaração deixou Sarah Knappik em choque, enquanto ela lutava para conter suas emoções. "Isso quase foi uma transgressão de limite para mim", ela compartilhou no telefone da selva.

Sarah Knappik está Abalada

A conversa não terminou aí. Gigi Birofio revelou sua preferência pela parceira se vestir sedutoramente quando eles estão juntos, mas não quando ela está sozinha. Kader Loth ficou surpreso, questionando: "Você está usando a aparência de sua esposa para se sentir homem?" Mola levou isso um passo adiante, afirmando que, se sua esposa fosse abordada por um homem em sua presença, ele poderia dizer que ela estava comprometida, mas se ela estivesse sozinha e o homem fosse persistente, ele não teria poder para intervir. "Então eu digo: 'Não, isso não é possível'", ele disse. Mola afirmou que tinha o direito de impor restrições à sua esposa.

As visões arcaicas de Mola deixaram seus colegas de acampamento atônitos. "Eu não acho que ninguém deveria me dizer o que fazer. Sou um espírito livre e quero viver assim. Mas você pode discutir as coisas, mas dizer a adultos o que fazer, eu não acho que isso seja bom", explicou Georgina. Knappik também foi firme em sua posição. Ela considerou as crenças de Mola como "besteira".

Em resposta aos comentários de Mola, Sarah Knappik expressou sua discordância, dizendo: "Eu discordo completamente das opiniões de Kader Loth sobre mulheres e relacionamentos". Mais tarde, ela compartilhou seus pensamentos com o público, dizendo: "Eu achei as declarações de Kader Loth sobre mulheres e relacionamentos ultrajantes e ofensivas".

