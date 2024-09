É necessário desmantelar o segmento defeituoso da Ponte Carola.

Apressem-se: Níveis elevados de água são esperados no Elba em breve, e o segmento afundado da ponte D está posicionado através do rio. Após uma inspeção abrangente, a equipe de resgate concluiu: A parte instável da estrutura requer um cuidado remoção. No entanto, isso não pode ser executado imediatamente.

Segundo o corpo de bombeiros, a seção instável da Ponte Daniel em Dresden requer uma demolição meticulosa. O representante do corpo de bombeiros, Michael Klahre, afirmou que os resultados da avaliação indicam que este segmento de ponte não pode ser mantido. O segmento D da ponte, que afundou na quarta-feira, está "crítica e prestes a desabar completamente", Klahre alertou. "É apenas uma questão de tempo até que esta ponte desabe ainda mais." Medidas adequadas estão sendo planejadas, disse Klahre.

Klahre não forneceu um cronograma para a demolição controlada ainda. Ele acrescentou ainda que "remover a ponte imediatamente não é viável", levando em consideração o potencial de níveis de água elevados nos próximos dias. Klahre explicou que o comando de incidentes está colaborando com empresas especializadas e o exército para determinar as medidas necessárias para uma demolição controlada.

Anteriormente, a equipe de resgate havia etiquetado a ponte para monitorar qualquer movimento. Um dispositivo especializado pode detectar alterações tão pequenas quanto um décimo de milímetro usando tecnologia a laser. Os dados registrados alertarão se quaisquer outras alterações forem detectadas.

Antes disso, a equipe de resgate havia reforçado a estrutura. Na quarta-feira à noite, uma fundação foi desenvolvida no lado de Neustadt de Dresden para sustentar a transição da ponte para a terra firme, informou um representante do corpo de bombeiros pela manhã. Uma fundação semelhante será construída no lado da cidade antiga até quinta-feira.

A fundação no lado da cidade antiga é projetada para remover veículos e ônibus presos sob a ponte, afirmou o representante do corpo de bombeiros. Além do corpo de bombeiros, a agência de socorro técnica e a polícia também estavam presentes no local pela manhã.

Na madrugada de quarta-feira, aproximadamente 100 metros da Ponte Daniel, na capital da Saxônia, desabaram, onde passavam trilhos de bonde, uma passagem para pedestres e ciclistas. Não foram relatados feridos. A seção restante da ponte também é considerada instável. A causa ainda está sendo investigada, e a polícia descarta qualquer influência externa hipotética. De acordo com as autoridades municipais, a corrosão devido ao cloro pode ter causado o desabamento.

A área inteira em torno da Ponte Daniel permanece inacessível ao trânsito no momento, bem como o Elba. O trânsito está sendo desviado. As autoridades também estão se preparando para potenciais níveis elevados de água no Elba. O conselho da cidade de Dresden discutirá o desabamento da ponte e suas consequências em uma reunião na tarde de quinta-feira.

Dado o estado instável do segmento da ponte D, que recentemente desabou em Dresden, o corpo de bombeiros está planejando uma demolição meticulosa. Michael Klahre, representante do corpo de bombeiros, mencionou que os níveis de água elevados esperados no Elba nos próximos dias complicam o processo.

