- É necessária mais informação para determinar se a sanduíche contém álcool.

É evidente ao fazer compras que produtos como cerveja e chocolates recheados com licor de ovo contêm álcool. No entanto, você pode ficar surpreso ao saber que itens como pão pré-assado, massa de pizza, marzipã e pãezinhos para cachorros-quentes também podem conter vestígios de álcool. Essa informação geralmente está escondida na impressão miúda dos pacotes. Por isso, os centros de consumo estão defendendo etiquetas mais claras.

Stephanie Wetzel, coordenadora do projeto Lebensmittelklarheit na Federação das Organizações de Consumidores da Alemanha, afirmou que muitos clientes não percebem a menção do álcool na lista de ingredientes. Isso é problemático para crianças e para quem evita o álcool intencionalmente. Portanto, ela acredita que os alimentos alcoólicos deveriam ser claramente etiquetados, até mesmo para alimentos não embalados e pratos servidos em restaurantes.

O álcool é frequentemente escondido em doces, sobremesas e refeições prontas, de acordo com um defensor do consumidor da Agência Alemã de Notícias. Molhos para saladas, saladas finas e geleias também podem conter álcool. A lista de ingredientes pode listar "etanol" ou "álcool etílico".

A Confederação Alemã de Padeiros explicou que o álcool pode ser produzido na própria massa durante o processo de fermentação. O amido do grão fornece açúcar, que a levedura converte em dióxido de carbono e álcool. O dióxido de carbono assegura que o pão tenha volume e não fique como uma massa assada. O álcool também contribui para a formação de aroma e uma boa crosta. No entanto, a quantidade é mínima, e os produtos são destinados à padaria. A etiquetagem na lista de ingredientes é considerada suficiente, destacou a confederação.

Atualmente, não há planos para novas etiquetas de embalagem no governo alemão. O Ministério Federal de Alimentação e Agricultura explicou que as regulamentações de etiquetagem atualmente em vigor no nível da UE não incluem provisões para etiquetas de advertência obrigatórias. A iniciativa para mudanças fica com a Comissão Europeia. O ministério apoia um enfoque harmonizado em toda a UE para a etiquetagem com o objetivo de prevenir o mau uso do álcool.

O Instituto Federal de Avaliação de Riscos afirmou que o etanol de processos de fermentação natural é pouco provável que tenha efeitos intoxicantes ou tóxicos, mesmo com quantidades maiores consumidas por "subgrupos sensíveis" da população. O aquecimento durante o assamento deve levar a uma redução significativa de qualquer conteúdo de etanol.

O Ministério Federal de Alimentação e Agricultura observou que pequenas quantidades de álcool natural também podem ser encontradas em sucos de frutas e kefir, que geralmente não afetam o sabor. De acordo com a avaliação do Instituto Federal Max Rubner de Pesquisa, não foram relatados efeitos negativos dessas pequenas quantidades.

A Federação dos Centros de Consumidores concorda com a opinião de Stephanie Wetzel, defendendo uma etiquetagem mais clara do álcool nos alimentos devido a clientes desinformados e potenciais preocupações com a saúde. A federação acredita que os alimentos alcoólicos deveriam ser etiquetados, até mesmo em itens não embalados e pratos de restaurante.

Dado os complexos na indústria alimentar, o Ministério Federal de Alimentação e Agricultura mencionou que a Comissão Europeia detém a iniciativa para mudanças nas regulamentações de etiquetagem para prevenir o mau uso do álcool, com um enfoque harmonizado em toda a UE sendo apoiado.

