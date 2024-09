É muito provável que três reféns tenham morrido durante a operação militar israelense em Novembro.

Os reféns eram três indivíduos: o Cabo Nick Beiser e o Sargento Ron Sherman, ambos soldados, e Eliya Toledano, um civil.

O fim do cativeiro desses indivíduos pelo Hamas em 7 de outubro é um objetivo significativo nas ações de Israel em Gaza, e o governo enfrenta pressão doméstica significativa para garantir sua libertação.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram que as famílias dos três foram notificadas após a conclusão da investigação, que envolveu inteligência e pesquisa operacional, além de considerações para a segurança dos reféns.

"Suspeita-se que os três provavelmente morreram como resultado de um ataque aéreo da IDF, durante o assassinato do comandante da divisão norte do Hamas, Ahmed Andor, em 10 de novembro de 2023", afirmou a IDF. "Esta é uma provável cena baseada em todos os dados disponíveis, mas é impossível confirmar com certeza absoluta as circunstâncias exatas de sua morte."

A IDF explicou ainda que essa avaliação foi feita com base na localização de seus corpos em relação ao impacto do ataque, bem como em informações de inteligência e relatórios de autópsia.

"A investigação indica que os três reféns estavam sendo mantidos no complexo de túneis onde Andor operava", disse a IDF. "No momento do ataque, a IDF não tinha conhecimento da presença de reféns no compounds alvo, e havia informações sugerindo sua localização em outro lugar."

Ao longo do conflito, a IDF evitou alvos em áreas onde há qualquer indicação ou suspeita de presença de reféns.

Os corpos dos três reféns foram encontrados no túnel onde Andor estava morando em 14 de dezembro. Mais tarde, naquele mês, o Hamas afirmou que os três reféns haviam sido mortos por armas da IDF.

No total, 101 reféns ainda estão sendo mantidos em Gaza, de acordo com os dados fornecidos pela Oficina do Primeiro-Ministro de Israel (PMO). Trinta e cinco desses reféns são considerados mortos.

Os esforços para libertar os reféns vêm ocorrendo desde então, ganhando novo impulso neste mês com o descobrimento dos restos de seis reféns em um túnel sob a cidade do sul da Faixa de Gaza de Rafah, incluindo o cidadão israelense-americano, Hersh Goldberg-Polin.

Oficiais dos EUA estão fazendo esforços para intermediar um acordo entre as duas partes, como proposto pelo Presidente dos EUA, Joe Biden, em maio. Este plano em três fases emparelha a libertação de reféns com um "cessar-fogo completo e completo".

Desde então, as negociações estão emperradas, e ambas as partes destacaram o que consideram serem lacunas significativas no quadro. O Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou repetidamente que as forças de Israel nunca se withdraw do trecho ao longo da fronteira Egito-Gaza conhecido como o corredor de Philadelphi.

Apesar dos esforços contínuos para garantir a libertação dos reféns restantes, incluindo o descobrimento dos restos de Hersh Goldberg-Polin, a situação no Oriente Médio permanece volátil. O mundo está de olho na situação, esperando por uma resolução pacífica e o retorno seguro de todos os cativos.

