- É evidente que se registaram progressos no desenvolvimento de vacinas contra a febre catarral ovina.

O progresso das vacinações contra a Doença da Língua Azul em Saxônia-Anhalt está lento. Mais da metade das ovelhas do estado já receberam a vacina, afirmou Andreas Tyrpe, chefe do departamento de agricultura do ministério do estado, durante uma reunião de comitê no parlamento estadual do setor agrícola. "Isso é uma taxa de vacinação satisfatória." No entanto, a situação com o gado não é tão promissora. Aproximadamente 18,33% da população total de gado de Saxônia-Anhalt, de 275.000, foram vacinados.

Desde julho, a Doença da Língua Azul vem se espalhando rapidamente pela Alemanha. Até o final de agosto, o Instituto Friedrich-Loeffler havia documentado casos em mais de 30 fazendas em Saxônia-Anhalt. No início do mês, a variante BTV-3 foi identificada em uma fazenda de gado perto de Wernigerode e em duas ovelhas na Altmark.

A Doença da Língua Azul afeta principalmente ovelhas e gado, mas outros ruminantes também podem contrair o vírus. O vírus não é transmitido diretamente de um animal para outro, mas indiretamente através de pequenas moscas-sanguesugas. Os especialistas sugerem que os fazendeiros usem repelentes de insetos para proteger as ovelhas e o gado das picadas de insetos. Em regiões afetadas e seus arredores, os especialistas recomendam vacinar os animais contra o vírus. O curso da doença pode variar. As ovelhas geralmente apresentam sintomas como mancar, febre e desconforto. A infecção pode ser fatal. O gado geralmente apresenta sintomas menos graves.

