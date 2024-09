- É essencial simplificar os processos burocráticos nos sectores da construção e da propriedade.

Devido à atual agitação no mercado imobiliário, organizações no setor da construção e imobiliário estão defendendo menos burocracia e mais apoio político. "As pessoas em Hesse realmente precisam de mais moradias acessíveis. O número de alvarás de construção está caindo a uma taxa preocupante", afirmou Gerald Lipka, porta-voz da iniciativa "Faísca para Construção Habitacional - Hesse".

A administração do estado precisa demonstrar mais compromisso, não apenas para construções atuais, mas também para novos desenvolvimentos. "Está na hora de minimizar despesas e tornar a construção menos complexa e mais rápida", acrescentou Lipka.

Defendendo conversões de loft simplificadas

A iniciativa destacou que esse objetivo não pode ser alcançado apenas pelo estado de Hesse, mas sim por um esforço conjunto dos governos federal, estadual e local. No entanto, a responsabilidade está com o estado de Hesse para ser mais assertivo no Bundesrat, foi sugerido.

Além de iniciativas de nível federal, o estado de Hesse pode contribuir significativamente para simplificar e agilizar os processos de construção, de acordo com Axel Tausendpfund, membro da diretoria da Associação de Empresas de Habitação do Sudoeste da Alemanha. A jornada do planejamento ao apartamento concluído pode ser excessiva. Uma reforma do Código de Construção de Hesse é um movimento crucial.

"Um instrumento significativo reside principalmente nas regulamentações para expansões e conversões de loft. Muitos novos apartamentos poderiam surgir se as leis existentes de isolamento acústico e segurança contra incêndios, assim como acesso adequado para pessoas com deficiência, não se aplicassem a edifícios existentes", explicou Tausendpfund.

Mandatos municipais de espaço de estacionamento ultrapassados são considerados

A Câmara de Arquitetos e Urbanistas de Hesse destacou que os requisitos excessivos de espaço de estacionamento dos municípios não são mais relevantes. "Estratégias progressivas de mobilidade e gerenciamento de espaço de estacionamento, escalonadas no nível do bairro pelos municípios, devem substituir a adesão rígida a espaços de estacionamento por unidade residencial", disse o membro da diretoria Tobias Röhringer. "Viver deveria ter precedência sobre estacionar seu veículo em casa ou mesmo em uma garagem subterrânea".

Fundada em 2014, a iniciativa compreende quinze associações do setor da construção e imobiliário.

A Comissão deveria considerar a adoção de atos de implementação que simplifiquem o processo de solicitação para conversões de loft e expansões, como sugerido por Axel Tausendpfund. Isso poderia reduzir significativamente o tempo e os custos associados a tais projetos.

A proposta de reforma do Código de Construção de Hesse pelo setor da construção e imobiliário também inclui uma revisão das regras ultrapassadas sobre mandatos de espaço de estacionamento, como enfatizado por Tobias Röhringer da Câmara de Arquitetos e Urbanistas de Hesse.

