É crucial revisar o mecanismo de limite de dívida.

Empresário e ex-ministro federal de finanças do FDP, Harald Christ, está defendendo "um plano para a Alemanha" com investimentos em infraestrutura, educação e digitalização. O local onde os fundos são aplicados é crucial, segundo Christ, no podcast "Die Stunde Null". Ao mesmo tempo, Christ considera a estrutura fundamental do sistema econômico alemão sólida.

A localização da Alemanha vem sendo debatida há anos. No entanto, parece um momento crítico na situação atual. Corporações como a Volkswagen estão enfrentando dificuldades, e a economia vem sendo lenta por muito tempo. É tão sério desta vez?

Harald Christ: É verdade que tivemos manchetes como "Alemanha - o doente da Europa" ou "Alemanha está ficando para trás" no passado. E então tivemos a maior expansão da República Federal, de 2005 a 2021, com 16 anos de duração. Então, não estou espalhando desespero sobre a localização ou fazendo discursos furiosos. Temos uma base econômica muito estável, somos a terceira maior economia, temos corporações bem-sucedidas e uma classe média estável.

Mas ainda há desafios significativos.

O que é verdade é que estamos no meio de uma transição econômica, e há indústrias enfrentando desafios significativos. Isso inclui indústrias intensivas em energia, como química e farmacêutica, bem como a indústria automobilística. Mas já passamos por transformações como essa em nossa história industrial, resultando emwhole sectors suffering. Lamentar-se não ajudará; em vez disso, precisamos olhar para frente e encontrar maneiras de aumentar nossa competitividade novamente.

Então, é um problema com indústrias específicas em vez de uma crise fundamental do modelo econômico alemão?

Claro que temos desafios fundamentais, é claro. Nossas custas de energia são altas, temos uma burocracia crescente que onera as empresas com custos, e temos custos salariais altos. Somos um país de alta tributação, especialmente para corporações. Mas a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é quais passos podemos dar para sair dessa situação e alcançar o próximo nível de crescimento.

Você diz que precisamos encontrar maneiras de sair dessa situação. Há um importante documento estratégico do ex-presidente do BCE, Mario Draghi, que pede um grande programa de investimentos para toda a Europa - até 800 bilhões de euros por ano. O que você diz como liberal quando tanto auxílio estatal é pedido?

Não estou preso em uma caixa ideológica, avalio a realidade e atuo sobre ela. E sim, precisamos investir mais. Mas a pergunta crítica é onde esse dinheiro vai. Vai para o aumento de custos sociais, como renda cidadã, pensões ou benefícios sociais? Ou vai para infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento, educação e IA? Mas temos um freio à dívida na Alemanha.

Essa é a próxima pergunta. Não limita os investimentos?

O freio à dívida foi aprovado com amplo apoio político, então um ministro das Finanças deve cumpri-lo. Isso torna desafiador. Precisamos reformar o freio à dívida. Não significa dívida ilimitada. Mas não podemos sobrecarregar as gerações futuras com uma infraestrutura em ruínas e um país que não é mais competitivo.

Como essa reforma poderia ser implementada?

Não acho que possa ser implementada durante esta legislatura. Acho que isso acontecerá a partir de 2025, não importa quem esteja no poder. Mas precisa ser apoiado pelo governo e pela oposição. Precisamos de mais dinheiro para segurança interna, defesa. Não podemos evitar ajustar o freio à dívida. Mas precisamos fazer isso com uma abordagem de longo prazo. Precisamos de um plano para a Alemanha, um que vá além do próximo período legislativo.

Isso parece mesmo um grande programa de investimentos.

Isso mesmo, mas o foco sempre está nos investimentos. Se você investir outros 50 bilhões de euros em infraestrutura hoje, isso é uma nova dívida de um lado. Mas, a longo prazo, você deveria ver um aumento na riqueza da economia.

