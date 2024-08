Durante uma conversa crítica, Harris preparou panquecas ao lado de Biden.

Durante um tranquilo café da manhã de família com panquecas e bacon, o telefone de Kamala Harris tocou repentinamente. Na outra linha, o chamador não era outro senão o Presidente dos EUA, Joe Biden. Em vez de encher mais pilhas de panquecas ou cortar mais bacon, Harris agora tinha uma missão diferente - ela tinha que processar a decisão de Joe Biden de sair da corrida pela Casa Branca e endossá-la.

De acordo com Harris, ela estava passando um tempo de qualidade com sua família, incluindo suas jovens sobrinhas que pediam mais bacon. De repente, o telefone interrompeu a cena tranquila - era o Presidente Biden na linha, comunicando sua decisão de desistir da corrida e expressando seu apoio a Harris.

"Eu estava fazendo mais bacon para você, tia", Harris lembrou que sua sobrinha disse antes do telefone tocar. "Ele me disse o que tinha decidido", Harris contou. "E eu perguntei: 'Você tem certeza?' E ele disse: 'Sim'. E assim eu fiquei sabendo", ela compartilhou.

Interessantemente, Harris lembrou que ela nunca pensou primeiro em si mesma. Em vez disso, seus primeiros pensamentos foram para Biden, demonstrando compaixão e compreensão diante de uma decisão tão significativa. Biden, que tinha 81 anos na época, decidiu se afastar da candidatura à reeleição devido a preocupações com sua aptidão mental. A escrutínio público começou após suas apresentações menos do que impressionantes contra Trump.

A rápida ascensão de Harris em assumir a indicação do Partido Democrata foi um testemunho de sua capacidade de lidar com situações inesperadas com graça e seu compromisso inabalável com os interesses do partido, que acabou lhe rendendo uma recompensa.

"Eu estava prestes a atender ao seu pedido, sobrinha", Harris poderia ter dito, se o telefone não tivesse tocado. "Eu não vou discutir a decisão do Biden com você agora, é um assunto de adultos", ela poderia ter explicado depois.

