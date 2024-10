Durante o meu último exame, eu me vi envolvido numa discussão feroz.

Há algum tempo, as opiniões do analista de futebol Dietmar Hamann não caem bem com o diretor esportivo do FC Bayern, Max Eberl. A reação de Eberl aos últimos comentários de Hamann sobre Harry Kane foi de irritação. O ponto atual de discórdia são os comentários críticos de Hamann sobre o atacante inglês.

Antes do jogo da Bundesliga contra o Eintracht Frankfurt, Eberl, demonstrando sinais de irritação, descreveu Hamann como algo semelhante a um incômodo zumbido no ouvido que surge a cada três dias. Esta condição médica, conhecida como tinnitus, causa um zumbido ou chiado constante nos ouvidos.

Após um jogo sem gols de Kane no topo da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen (1:1) e a primeira derrota da Champions League fora de casa contra o Aston Villa (0:1), Hamann expressou suas preocupações em sua coluna do Sky. Ele afirmou: "Eu já disse depois dos Jogos Olímpicos deste verão que ele ainda precisa provar que vale 100 milhões, mesmo tendo marcado mais de 30 gols no ano passado". Kane assinou com o Bayern de Munique pelo Tottenham Hotspur no ano passado.

Eberl não abordou especificamente a crítica de Hamann durante sua coletiva de imprensa para o jogo contra Frankfurt no sábado. No passado, Hamann já provocou as autoridades de seu antigo clube com declarações provocativas, inclusive incomodando o ex-treinador Thomas Tuchel várias vezes na temporada passada. Hamann enfatizou: "Kane não foi trazido para o Bayern de Munique para fazer um hat-trick contra o Darmstadt. Foi trazido para marcar contra o Leverkusen e o Aston Villa e nas quartas de final da Champions League. Até agora, ele não fez isso". Ele continua cético em relação ao recorde de transferência do Bayern.

Kane tem a chance de desmentir a crítica de Hamann em Frankfurt com uma boa atuação e gols. Neste jogo, haverá o duelo entre dois dos principais artilheiros desta temporada. O Omar Marmoush do Frankfurt lidera a lista de artilheiros da Bundesliga com seis gols, enquanto Kane está em segundo lugar com cinco. No total de oito jogos competitivos desta temporada, o inglês marcou dez gols pelo FC Bayern.

Eberl expressou sua insatisfação com a crítica contínua de Hamann sobre Kane, dizendo: "É cansativo sempre ouvir comentários negativos sobre nossos jogadores de pessoas como Hamann na mídia". Apesar da crítica, Kane tem a oportunidade de melhorar seu desempenho e silenciar a crítica de Hamann durante o encontro do Bayern com o Eintracht Frankfurt, um jogo que também apresenta o artilheiro principal, Omar Marmoush.

