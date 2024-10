Durante a filmagem de uma cena de amor apaixonado, Andrew Garfield e Florence Pugh experimentaram um momento estranho, não conseguindo ouvir o comando do diretor de "cortar".

Em um evento do 92nd Street Y na sexta-feira para promover "Vivemos no Tempo", Garfield compartilhou candidamente uma história embaraçosa sobre uma "cena de amor altamente íntima e apaixonada" que compartilhou com Pugh. Na cena, eles ficaram tão envolvidos na atuação que não ouviram o sinal de "corte" do diretor, o que levou a uma pausa constrangedora.

De acordo com vídeos compartilhados nas redes sociais, Garfield explicou que isso aconteceu durante a primeira tomada da cena de amor, filmada em segredo em um "cenário fechado" com apenas Garfield, Pugh, o operador de câmera e o operador de microfone presente.

"Nos deixamos levar", admitiu Garfield, "nosso entusiasmo toma conta, e vamos um pouco além do que deveríamos, só porque não ouvimos 'corte'."

O diretor John Crowley estava em uma sala diferente, revelou Garfield. À medida que a cena continuava, ambos os atores sentiram uma compreensão não dita de que estavam filmando por mais tempo do que o planejado, lembrou Garfield.

Foi só quando eles olharam para os membros da equipe que perceberam seu erro, já que todos eles estavam de frente para a parede para preservar a decência.

Apesar da cena estendida, Garfield e Pugh, de acordo com as diretrizes do seu ambiente de filmagem seguro, decidiram continuar, sentindo-se seguros o suficiente para acreditar que "vamos deixar isso acontecer e continuar".

"Vivemos no Tempo" apresenta Garfield e Pugh, cujos personagens são atraídos por uma circunstância inesperada que muda suas vidas, de acordo com o sinopse oficial.

O filme está programado para ser lançado nos cinemas dos EUA em 11 de outubro.

