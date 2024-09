Durante a apresentação do iPhone 16, a Apple omitiu de forma clara mencionar esses termos em particular.

Independentemente de ser um fã ávido da Apple que já reservou o iPhone 16 Pro Max de $1.200 ou uma pessoa presa em conversas intermináveis restritas apenas a grupos de bolhas azuis, é provável que em breve os recursos de IA sejam integrados diretamente em seu dispositivo, incluindo seu smartphone.

Apesar do fato de que as aplicações práticas para a maioria dos produtos de IA atuais serem tanto insignificantes quanto pouco confiáveis, a Apple está apostando que esses ferramentas de IA em desenvolvimento inspirarão os usuários a atualizar seus dispositivos, levando a um aumento nas vendas nos próximos doze meses. No entanto, dado os recursos de IA anteriormente apresentados pela Apple em junho e oficialmente lançados esta semana, pode-se querer gerenciar as expectativas. Até a Apple parece ter algumas reservas, já que eles nunca mencionaram explicitamente a frase "inteligência artificial".

Os novos recursos oferecidos não têm a qualidade "imperdível" que faria alguém gastar uma fortuna em um novo dispositivo. Você pode esperar uma Siri mais inteligente e com uma voz mais humana no iPhone 16, a capacidade de gerar emojis personalizados com base em sua entrada de texto e identificação de cães de parque pela câmera para aproximar suas raças.

No entanto, esses recursos de IA são atualmente categorizados como atualizações "legais de se ter", e não a razão de mudança de jogo que faria um consumidor decidir investir em um novo dispositivo.

Apesar da incerteza sobre a disponibilidade dos recursos e os lançamentos globais, Gene Munster, sócio-gestor da Deepwater Asset Management, mantém que os consumidores ficarão animados com esses recursos de IA. Munster acredita que as vendas do iPhone superarão as estimativas da Wall Street nos próximos trimestres.

Embora um iPhone 16 relativamente decepcionante ainda deva capturar boas vendas devido aos clientes que atualizam seus telefones antigos, isso ainda representa boas notícias para a Apple. Sua excepcional lealdade da marca é parcialmente responsável pela estratégia da Apple de integrar gradualmente e transparência a IA em seus produtos (aprendendo com o fiasco do álbum U2 de 2014).

Para esse evento centrado na apresentação do primeiro iPhone com IA da Apple, havia uma ausência notável durante a apresentação de duas horas: as palavras "inteligência artificial". Em vez disso, Tim Cook e outros representantes da empresa só se referiram a seus "recursos inteligentes".

Para esclarecer, "Inteligência da Apple" é a IA proprietária da Apple. Os executivos da Apple - a organização mais consciente da marca globalmente - estão cientes de algo que com frequência é negligenciado no mundo obcecado por tecnologia de Silicon Valley: o público em geral desconfia da IA.

Embora desenvolvedores e investidores apostem em um futuro alimentado por IA, os usuários comuns desses dispositivos com IA que se pretendem atrair precisam de mais convicção. Apesar da frustração crescente entre os entusiastas da Wall Street com a falta de retorno do investimento na IA, um estudo publicado no Journal of Hospitality Marketing & Management descobriu que descrever um produto como "alimentado por IA" tendia a diminuir a intenção de um cliente em comprá-lo.

As razões para isso são aparentes: nossas interações com chatbots e imagens gerados por bots nos fizeram desconfiar de suas saídas mecânicas e frequentemente incorretas. No momento em que algo parece inautêntico, o rotulamos como gerado por bot. Quando os discursos dos políticos tropeçam, zombamos que foi escrito pelo ChatGPT.

A Apple, sempre atenta à sua imagem, evita a "etiqueta de IA", embora seu discurso inteiro para o novo iPhone enfatize a IA.

