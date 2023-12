Duplo "doink" no final da vitória do Minnesota Vikings sobre o New Orleans Saints em Londres, no 100º jogo internacional da NFL

No domingo, no estádio do Tottenham Hotspur, havia certamente um ambiente de festa. Havia homens com capacetes vikings e caras pintadas de roxo e amarelo. Havia camisolas pretas e douradas brilhantes. Havia até alguns que tinham vindo da Alemanha para o jogo.

Fosse de onde fosse e por quem torcessem, os adeptos foram brindados com um jogo de futebol americano emocionante, cheio de emoções, naquele que foi o 100º jogo da NFL disputado fora da fase regular e da pré-temporada nos EUA.

Muitas vezes, os adeptos londrinos não têm sido brindados com os encontros mais próximos. Mas não foi esse o caso no domingo, quando, com o tempo a expirar, o remate de 61 jardas do ponta de lança do New Orleans Saints, Wil Lutz, acertou duas vezes nos postes antes de fazer ricochete para o exterior, com o Minnesota Vikings a vencer os Saints por 28-25.

Naquele que foi o segundo encontro entre os quarterbacks Kirk Cousins e Andy Dalton em Londres - em 2016, no Estádio de Wembley, os dois protagonizaram um emocionante empate a 27-27, quando Cousins jogava nos Redskins e Dalton nos Cincinnati Bengals -, o jogo voltou a ser emocionante.

Perante um público de 60.639 pessoas - provavelmente dividido entre adeptos dos Vikings e dos Saints - as duas equipas trocaram pontos entre si, com um remate de 60 jardas de Wil Lutz nos últimos dois minutos a empatar a partida.

Mas quando o tempo estava a acabar, Cousins fez um grande passe para Justin Jefferson, permitindo que o ponta de lança Greg Joseph marcasse um golo de campo para dar aos Vikings uma vantagem final.

Lutz teve a oportunidade de ser o herói com o seu golo de 61 jardas, mas este acertou em ambos os postes antes de ser desviado de forma desoladora.

Cousins descreveu o drama dos últimos momentos e o facto de estar na equipa vencedora em Londres, pela primeira vez.

"Eu vi a bola indo para a esquerda, ela bateu na trave, depois bateu no travessão e eu pensei que ela tinha voltado para trás - mas aparentemente ela voltou para a frente. Foi uma loucura", disse Cousins durante a entrevista no campo depois do jogo.

"Foi difícil o dia todo encontrar maneiras de mover a bola e, na zona vermelha, estávamos sempre a tropeçar no nosso pé. Mas a nossa defesa continuou a devolver-nos a bola através de turnovers e as equipas especiais foram enormes, com todo o tipo de jogadas diferentes - e conseguimos uma vitória.

"Já tinha voado para casa uma vez depois de uma derrota no prolongamento e não queria voltar a fazê-lo!"

Cor, colisões e capturas

O espetáculo foi muito diferente do que se costuma ver no estádio durante os jogos da Premier League inglesa.

As claques, o fumo colorido e um espetáculo ao vivo ao intervalo deram aos adeptos presentes a sensação de como é um jogo do outro lado do Atlântico.

E apesar de o jogo não ter contado com algumas das suas estrelas - os Saints não contaram com o quarterback titular Jameis Winston, o running back Alvin Kamara e o wide receiver Michael Thomas - isso não impediu que as equipas dessem um espetáculo.

Desde o pontapé de saída, a equipa nominalmente visitante - os Vikings - parecia uma máquina bem oleada. Com Cousins a fluir desde o início, os Vikings avançaram pelo campo na primeira jogada do jogo, terminando uma campanha de 13 jogadas e 75 jardas para marcar os primeiros pontos do jogo com um passe para touchdown de 15 jardas para Alexander Mattison.

E quando parecia que o Minnesota poderia estar a dar o golpe de misericórdia, uma das grandes aquisições do Saints na época de entressafra apareceu.

Tyrann Mathieu, que veio do Kansas City Chiefs, saiu correndo de sua posição de safety para intercetar Cousins, mudando o rumo do jogo no processo.

O quarterback reserva do Saints, Andy Dalton - substituindo o lesionado Jameis Winston - fez uma campanha eficiente e bem construída antes de conectar com o wide receiver novato Chris Olave para empatar o jogo.

Os Vikings só conseguiram marcar um golo de campo na jogada seguinte, mas os adeptos do Minnesota tiveram mais motivos para se animarem momentos depois: Dalton fez um fumble e Harrison Phillips caiu em cima da bola, dando-lhes uma excelente posição de campo.

Mais uma vez, o resultado final foi um golo de Greg Joseph, que deu aos Vikings uma vantagem de 13-7 ao intervalo.

E para manter o ambiente de espetáculo do jogo - com Jason Sudeikis, famoso por "Ted Lasso", na assistência - uma atuação do premiado Yungblud manteve a energia alta no estádio, com os jogadores nos balneários.

Na segunda parte, os Saints continuaram a ser afectados por turnovers e os Vikings por problemas na redzone.

Um fumble de Deonte Harty num punt devolveu a bola aos Vikings. Mas o Minnesota mais uma vez teve de se contentar com um golo de campo, com a estrela do wide receiver a perder o que teria sido um touchdown.

Em resposta, Dalton produziu a sua melhor campanha do jogo, antes de Latavius Murray correr para o segundo touchdown dos Saints da tarde para fazer um jogo de dois pontos.

Joseph conseguiu seu quarto field goal do dia para fazer 19 a 14 no quarto período.

Sem ter liderado o jogo inteiro, o Saints assumiu a liderança no quarto período, com Taysom Hill correndo de perto e Jarvis Landry pegando uma conversão de dois pontos para fazer um jogo de três pontos a nove minutos do fim.

O wide receiver Jefferson, do Vikings, fez um touchdown de três jardas para, mais uma vez, dar a liderança ao Minnesota. No entanto, Joseph errou o ponto extra, o que significa que, a pouco mais de quatro minutos do fim, o Saints perdia por três pontos, preparando um final emocionante.

Parecia que a oportunidade de os Saints conseguirem um resultado no jogo tinha passado, pois o seu ataque parou, apenas para Lutz fazer um grande golo de 60 jardas - o segundo mais longo da história dos Saints.

E, com a prorrogação se aproximando, Cousins acertou um grande passe de 39 jardas para Jefferson, que colocou Joseph para marcar o gol da vitória. E, de 47 jardas, Joseph continuou perfeito para dar a liderança aos Vikings a apenas 24 segundos do fim.

Lutz teve uma última oportunidade de empatar o jogo com o seu golo de 61 jardas, mas, num final emocionante, o remate passou duas vezes por cima dos postes antes de se desviar, encerrando a dramática vitória dos Vikings.

