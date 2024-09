- Duo de alto perfil a decorar o tapete vermelho do evento glamoroso

O poderoso casal Amal (46) e George Clooney (63) chamou a atenção mais uma vez no Festival de Cinema de Veneza no domingo à noite, ao comparecer à estreia de seu filme, "Lobo" (lançamento na Alemanha: 27 de setembro).

Ele optou pelo clássico, ela pela cor da estação

O premiado ator caminhou pelo tapete vermelho usando um smoking preto clássico, complementado com uma gravata borboleta preta clássica e sapatos pretos pontudos.

Sua parceira de uma década, a renomada advogada de direitos humanos Amal, optou por um look de Statement em uma cor vibrante da estação: amarelo vivo. Seu vestido sem mangas, de comprimento longo, nessa tonalidade vibrante também tinha um corpete com cintura estreita, saia com babados cascateantes e uma generosa quantidade de renda. Ela accessorizou com brincos de gota de diamante que mal apareciam em seus longos cabelos castanhos e uma clutch de cetim brilhante.

O casal posou juntos no tapete vermelho com o colega de "Lobo" de George Clooney, Brad Pitt (60), com quem dividiu as telas nas franquias "Ocean's" (2001, 2004, 2007), "Burn After Reading" (2008) e "Confessions of a Dangerous Mind" (2002), além da parceira de Pitt, Ines de Ramon (31).

De acordo com a revista People, o quarteto teve uma sessão no tapete vermelho seguida por um jantar conjunto no sábado anterior (31 de agosto) no Ristorante Da Ivo em Veneza.

Amal e George Clooney têm uma ligação considerável com Veneza

Os Clooneys têm razões profissionais e pessoais para comemorar em Veneza. No dia 27 de setembro, os pais de dois filhos (nascidos em 2017) comemorarão seu décimo aniversário de casamento. Amal Alamuddin trocou votos na cidade italiana usando um vestido de noiva personalizado de renda francesa por Oscar de la Renta. No dia seguinte, ela apareceu em um vestido de cocktail branco com flores coloridas por Giambattista Valli Couture.

Outro momento marcante para o casal na cidade flutuante foi sua aparição conjunta na estreia de "Suburbicon" em 2017, seu primeiro evento público juntos desde o nascimento de seus gêmeos, Alexander e Ella, agora com sete anos. Além disso, em agosto de 2023, os Clooneys compareceram aos prêmios anuais DVF, hospedados pelo designer Diane von Fürstenberg (77), com Amal recebendo o prêmio de liderança DVF.

