Duas vidas perdidas no assalto a Lviv

Na cidade ucraniana ocidental de Lviv, pelo menos duas vidas foram ceifadas em ataques aéreos russos (conforme entradas 06:17 e 05:29). Um total de dezenove indivíduos ficou ferido, segundo o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, via Telegram.

06:53 Ucrânia Procura Ajuda Adicional para Setor Agrícola e DesminagemA Ucrânia está buscando mais ajuda para revitalizar seu setor agrícola e detectar e remover minas. Segundo a "Rheinische Post" de Düsseldorf, citando uma resposta do governo alemão a uma pergunta da união, que está acessível ao jornal, o foco está em um programa de financiamento para áreas agrícolas próximas à linha de frente. "O governo alemão está considerando possível apoio", diz o jornal. Por exemplo, pode ser necessário fornecer um bônus para a segurança do pessoal. A Ucrânia também pediu a extensão de um programa financiado pelo Ministério da Agricultura para entrega de geradores e ajuda na desminagem em áreas próximas à linha de frente, segundo o governo alemão. O Ministério Federal para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento já está envolvido em um projeto de detecção e desminagem em vários locais.

06:17 Lviv: Incêndio Eclode Após Ataque de Drone Shahed RussoUm incêndio eclodiu perto da estação de trem principal em Lviv, Ucrânia, após ataques aéreos russos (conforme relatado na entrada 05:29). Isso foi compartilhado pelo governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, via Telegram. Além disso, dois edifícios escolares foram danificados, várias janelas foram quebradas e cacos de vidro foram espalhados pelas ruas. Kosyzkyj relata que vários drones Shahed foram utilizados no ataque aéreo russo. Os serviços de emergência estão no local e as escolas afetadas permanecem fechadas, de acordo com o prefeito de Lviv, Andrij Sadowyj, via Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de dez anos, ficaram feridas. Apesar de sua posição longe da linha de frente oriental, Lviv já foi alvo várias vezes desde o início da guerra.

05:29 Kyiv Sofre Segunda Onda de Ataques Aéreos RussosKyiv está passando por uma segunda onda de ataques aéreos russos. Os serviços de emergência estão em operação. Testemunhas relatam várias explosões nas proximidades de Kyiv, o que sugere o uso de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, o exército anuncia um ataque de drone na cidade ucraniana ocidental de Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Todo o país está sob defesa aérea, de acordo com a força aérea ucraniana no Telegram. A Polônia ativou sua e aeronaves aliadas pela terceira vez em oito dias para garantir a segurança do espaço aéreo em resposta aos ataques aéreos e atividades de longo alcance russos, como anunciado pelo Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia.

04:35 Biden Promete Defesas Aéreas Novas à UcrâniaApós o devastador ataque russo à cidade ucraniana de Poltava, o presidente dos EUA, Biden, prometeu fornecer sistemas de defesa aérea adicionais à Ucrânia. "Condeno veementemente esse ataque brutal", disse Biden. Washington continua a ajudar militarmente Kyiv, "incluindo o fornecimento de sistemas de defesa aérea e capacidades essenciais para proteger as fronteiras da Ucrânia". Zelensky renovou seu pedido aos aliados ocidentais para fornecer rapidamente à Ucrânia novos sistemas de defesa aérea e permitir o uso de armas de longo alcance entregues para ataques em território russo após o ataque, no qual pelo menos 51 pessoas morreram.

02:52 Outro Ataque de Drone em KyivA Rússia lançou outro ataque de drone em Kyiv. As unidades de defesa aérea ucranianas estão tentando contra-atacar os ataques nas proximidades de Kyiv, como relatado pelo exército ucraniano no Telegram. Ainda não há informações disponíveis sobre o número de drones utilizados e o possível dano. Este ataque noturno faz parte de uma série de ataques aéreos russos em Kyiv que têm aumentado nas últimas semanas.

01:32 Zelensky: Quer Manter Controle sobre Região de KurskA Ucrânia quer manter os territórios ocupados na região russa de Kursk até que o líder russo, Putin, concorde em negociar, diz o presidente Zelensky em uma entrevista à emissora de TV americana NBC News. A ocupação dessas regiões é uma parte significativa do "plano de vitória" da Ucrânia, acrescenta Zelensky. Em geral, a Ucrânia não precisa de território russo. Zelensky não especifica se a conquista de mais território russo está sendo considerada. A operação de Kursk foi mantida altamente confidencial, mesmo o presidente dos EUA, Biden, não foi informado sobre ela.

00:47 Ministros Ukrainianos Renunciam em Previsão de Reestruturação do GovernoQuatro ministros, incluindo a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Assuntos Estratégicos, Oleksandr Kamyshin, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets, renunciaram antes de uma esperada reestruturação do governo ucraniano. Ainda não está claro se os quatro ministros assumirão outros cargos de alto escalão. "Como prometido, uma grande reestruturação do governo é esperada esta semana", explica David Arakhamia, líder da fração do partido no poder, Servo do Povo, no Telegram. "Amanhã teremos um dia de demissões e no dia seguinte, um dia de nomeações", anuncia Arakhamia, que é considerado um aliado próximo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

**11:16 Após Ataque de Foguete em Poltava: Zelensky Advoga pelo Despl

20:06 Zelensky Demite Mais um Alto Funcionário

here.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky demite Rostyslav Shurma, primeiro vice-chefe da presidência, segundo um decreto no site do presidente. Enquanto isso, o presidente do parlamento anuncia a renúncia de Olha Stefanishyna, que serve como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia da Ucrânia. Anteriormente, vários outros ministros haviam renunciado. O presidente Volodymyr Zelensky justifica as mudanças, afirmando que é para fortalecer o governo. "O outono será crucial. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas de uma maneira que permita à Ucrânia alcançar todos os resultados que necessita."

aqui.

19:42 Jornalista da ntv em Poltava: "Residentes descreveram um momento altamente alarmante"

here.

A Ucrânia testemunha um dos ataques aéreos mais intensos durante a guerra. Muitos mortos e centenas feridos são relatados. A repórter da ntv Kavita Sharma está no local e descreve uma "atmosfera altamente tensa" e como os moradores viveram o ataque de míssil.

19:25 Ucrânia Acusa Rússia de Executar POWs

A Procuradoria-Geral da Ucrânia acusa soldados russos do assassinato de mais POWs. Investigações foram iniciadas sobre o assassinato de três ucranianos na área de Torez, na região de Donetsk, revelou a agência em seu canal do Telegram. De acordo com informações disponíveis, os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos para cima. "Os ocupantes os forçaram a deitar de bruços e atiraram nas costas deles imediatamente depois", informou a agência, citando vídeos que circulam online.

Você pode rever todos os desenvolvimentos anteriores aqui.

O conflito na Ucrânia continua a escalar com áreas civis em Lviv sendo alvo, como evidenciado pelas 2 mortes e 19 feridos devido a ataques aéreos russos, conforme relatado por Maksym Kosyzkyj. Em resposta a esses ataques, a Ucrânia busca mais ajuda da Alemanha para ajudar a revitalizar seu setor agrícola e limpar minas perto da linha de frente.

Despite Russia's denials, the Ukraine continues to accuse Russian forces of executing prisoners of war, as seen in the killing of three Ukrainians in the Torez area of the Donetsk region, where they were shot in the back while surrendering.

Leia também: