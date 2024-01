Duas nomeações militares importantes das fileiras navais chinesas reflectem as ambições territoriais de Xi, dizem os analistas

(CNN) - Quando Xi Jinping nomeou o Almirante Dong Jun como Ministro da Defesa da China, na semana passada, foi a primeira vez que um oficial da Marinha foi elevado a esse cargo, e os analistas dizem que isso dá uma indicação clara das prioridades do líder chinês - Taiwan está no topo entre elas.

A experiência de Dong, tanto como chefe da Marinha do Exército de Libertação Popular (PLAN) como em missões operacionais nos comandos militares do Leste e do Sul, confere-lhe uma "experiência sem precedentes" para o cargo de ministro da defesa, segundo um relatório do Instituto de Estudos Marítimos da China (CMSI) do Colégio de Guerra Naval dos EUA em Rhode Island.

O seu currículo "reflecte um sério enfoque conjunto e naval sob Xi, com aplicações potenciais crescentes às reivindicações de soberania em disputa nos mares do Leste e do Sul da China - nenhum mais importante do que Taiwan", escreveram os analistas do CMSI Andrew Erickson e Christopher Sharman no seu relatório.

Carl Schuster, ex-diretor de operações do Centro de Inteligência Conjunta do Comando do Pacífico dos EUA, disse que Dong "tem experiência naval internacional, conjunta e extensa nos dois teatros que têm estado na vanguarda das afirmações mais agressivas do líder Xi Jinping sobre as reivindicações territoriais chinesas".

Xi, que fez da tomada de controlo de Taiwan uma pedra angular do seu objetivo mais amplo de "rejuvenescer" a China para um lugar de poder e estatura a nível mundial, disse no mês passado que a "reunificação" de Taiwan com a China é "inevitável".

O Partido Comunista da China reivindica Taiwan como seu próprio território, apesar de nunca o ter controlado. As autoridades chinesas afirmam que pretendem uma "reunificação" pacífica, mas não excluem a possibilidade de recorrer à força para assumir o controlo da ilha.

Durante o governo de Xi, as forças armadas chinesas aumentaram a pressão diplomática, económica e militar sobre Taiwan.

Atualmente, os jactos chineses atravessam frequentemente a zona de identificação da defesa aérea de Taiwan, bem como a "linha mediana" não oficial, mas até há pouco tempo largamente respeitada, que atravessa o Estreito de Taiwan.

As travessias da linha mediana por navios de guerra chineses também se tornaram muito mais frequentes.

Pequim está também envolvida noutras disputas de soberania, com o Japão sobre as ilhas Senkuku - a que a China chama Diaoyus - no Mar da China Oriental e com um punhado de governos sobre recifes, cardumes e ilhas contestados no Mar da China Meridional, quase todos reivindicados por Pequim como seu território.

Embora o cargo de ministro da defesa na China seja um papel em grande parte cerimonial, servindo como a face pública da diplomacia militar com outros países, Erickson e Sharman disseram que Dong, com a sua experiência, será "um interlocutor potente com homólogos estrangeiros".

Possíveis focos de tensão na Ásia

As tensões estão a aquecer em toda a região e a diplomacia está a tornar-se cada vez mais vital no meio de posições mais duras e acontecimentos imprevisíveis.

A eleição presidencial em Taiwan, este mês, poderá ter enormes ramificações nas relações entre a ilha e a China - e nas tensões no Estreito de Taiwan.

No Mar do Sul da China, a Guarda Costeira chinesa tem-se confrontado de forma mais agressiva com navios filipinos que tentam reabastecer um posto militar filipino no disputado Second Thomas Shoal.

E na cadeia Senkaku, controlada pelo Japão mas reivindicada pela China, mais de 100 embarcações da Guarda Costeira chinesa e outras estão a entrar mensalmente na zona contígua do Japão à volta das ilhas, de acordo com estatísticas fornecidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão em dezembro.

Entretanto, no final do ano passado, Pequim reabriu uma importante linha de comunicação militar com Washington, que tinha ficado inativa após a visita da então Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan em 2022.

Como as Filipinas e o Japão são aliados do tratado de defesa mútua dos EUA - e como Washington é obrigado a apoiar a autodefesa de Taiwan - a capacidade de Dong de falar com os homólogos dos EUA para evitar qualquer escalada militar nas três áreas pode ser vital para a paz.

Mas se as hostilidades rebentarem, Dong poderá ser um importante conselheiro do comandante-chefe Xi, afirmam os analistas.

"O almirante Dong, um dos comandantes conjuntos mais experientes do ELP, tem um profundo conhecimento do nível operacional da guerra", escreveram Erickson e Sharman.

Schuster destaca os anos de experiência de Dong no Comando do Teatro do Sul, que abrange o Mar do Sul da China, incluindo o cargo de vice-comandante de todas as forças do ELP no Teatro do Sul e comandante das unidades da Marinha do ELP no local.

Ele também foi vice-comandante da Frota do Mar Oriental, que opera no Mar da China Oriental e no Estreito de Taiwan, disse Schuster.

Isso mostra que Dong incorpora "a prioridade de Xi em experiências que podem ser fundamentais para seus planos para o Mar do Sul da China e Taiwan", disse Schuster.

E não foi apenas Dong que Xi nomeou na semana passada que aponta para as prioridades do líder chinês, disseram os analistas.

A aposta nos submarinos

Dias antes de Xi elevar Dong a ministro da Defesa, ele nomeou o almirante Hu Zhongming como comandante geral da Marinha do PLA.

Hu, um oficial de carreira dos submarinos com experiência operacional e de comando no Mar do Sul da China, é considerado pelos analistas como uma escolha sensata para o cargo.

Os submarinos são um dos principais domínios em que a Marinha do ELP é amplamente considerada como estando atrás do seu potencial adversário, a Marinha dos EUA.

Em geral, os submarinos chineses são considerados mais barulhentos e fáceis de seguir do que os seus homólogos americanos.

Paul Dibb, professor emérito de estudos estratégicos na Universidade Nacional Australiana, escreveu no sítio Web do Instituto Australiano de Política Estratégica, em dezembro, que "os Estados Unidos continuam a dominar a guerra no mar".

"Por exemplo, os submarinos nucleares estratégicos chineses (SSBN) não proporcionam a Pequim uma força nuclear de segundo ataque garantida porque são muito vulneráveis aos submarinos de ataque americanos (SSN)", escreveu.

A China também é considerada como estando atrás dos EUA em matéria de guerra anti-submarina, mas tem vindo a investir em melhorias nos últimos anos, segundo Schuster.

Para Alessio Patalano, professor de guerra e estratégia no King's College de Londres, Hu parece ser a pessoa ideal para melhorar as forças submarinas do ELP.

"Como submarinista com uma experiência considerável na gestão de riscos e na melhoria da formação, o Almirante Hu assegurará que a capacidade estratégica mais importante da China seja elevada ao mais alto nível", afirmou Patalano.

A experiência de comando de Hu inclui dois casos em que lhe foi atribuído o mérito de ter evitado acontecimentos que poderiam ter sido catastróficos, o que o levou a desenvolver procedimentos de formação concebidos para evitar a repetição de ocorrências, de acordo com informações divulgadas pelos meios de comunicação social estatais chineses.

Os analistas sublinharam a experiência de Hu como comandante de teatro, supervisionando as forças do ELP em vastas regiões.

"A experiência em várias frotas dá ao Almirante Hu uma visão única dos pontos fortes e fracos de cada frota, o que lhe permitirá proporcionar melhorias organizacionais e de formação para garantir a prontidão do PLANO, bem como oferecer uma orientação única e personalizada para melhorias operacionais e tácticas do PLANO", escreveram Sharman e Erickson.

Favorecer a marinha

Embora Xi tenha preenchido dois cargos na hierarquia militar da China, essas nomeações ocorreram numa altura em que nove figuras militares foram retiradas dos seus cargos no Congresso Nacional do Povo, a legislatura que carimba a China - uma medida rara que assinalou uma purga mais ampla no ELP.

Os analistas sublinharam que, antes da nomeação de Dong, o cargo de ministro da Defesa estava vago há dois meses, desde que Li Shangfu foi afastado do cargo sem qualquer explicação, na sequência de uma ausência prolongada da opinião pública.

Xi tem vindo a combater a corrupção nas fileiras militares da China desde há uma década, pelo que a demissão das nove figuras militares, em particular, está a alimentar a especulação sobre o seu potencial envolvimento em corrupção.

Não foram anunciadas quaisquer acusações, mas as afiliações dos nove oficiais demitidos dão algumas pistas sobre o que poderá estar a acontecer na China.

Apenas um dos nove era da marinha. A maioria pertencia à Força de Foguetões do PLA, responsável pelos mísseis nucleares e convencionais terrestres da China.

Na hierarquia rigidamente controlada do Partido Comunista Chinês, a sinalização é clara, disse Patalano.

"A nomeação de dois oficiais da marinha para estes postos-chave, especialmente o de ministro da Defesa, sugere fortemente duas coisas: a marinha é considerada o serviço mais leal a Xi; e é também aquele que combina conhecimentos técnicos e profissionais com o objetivo de manter a China a projetar poder na sua periferia imediata."

