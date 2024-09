- Duas medalhas de prata e uma de bronze nos Jogos Paralímpicos

Niko Kappel arrebatou a segunda medalha de prata do dia nos Jogos Paralímpicos de Paris, ficando a 13,74 metros do ouro de Bobirjon Omonov, do Uzbequistão (14,32 metros). Apesar de ter sido o favorito ao ouro e ter alcançado uma marca pessoal de 15,07 metros e um recorde mundial, Kappel, campeão mundial do arremesso de peso, tropeçou desta vez.

Antes, o triatleta Max Gelhaar conquistou a prata, e Thomas Wandschneider comemorou o bronze. O Gelhaar, de 26 anos, que luta contra a paralisia espástica unilateral, ficou em segundo lugar com 1:08:43 horas, atrás do espanhol Daniel Molina, na icônica Ponte Alexandre III. A prova teve que ser adiada no último minuto devido à má qualidade da água no Sena.

Primeira medalha paralímpica para um jogador de badminton alemão

O atleta veterano Wandschneider também realizou seu sonho de medalha com uma vitória de 2 a 0 sobre o sul-coreano Jaegun Jeong. O primeiro jogo foi muito disputado (26-24), mas o segundo jogo na Arena Porte de la Chapelle foi mais dominador, com um placar de 21-11.

Como observou o técnico nacional Christopher Skrzeba, "Com o vento a favor no segundo jogo, era quase certo. Vimos Thomas - ele nunca desiste sem lutar." Isso marca a primeira medalha paralímpica para um atleta alemão no badminton.

Após garantir a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Paris, Niko Kappel inspirou outro atleta alemão a realizar seu sonho de medalha. No torneio de badminton, o atleta veterano Thomas Wandschneider conquistou a vitória, garantindo uma medalha de prata, assim como Kappel em Paris.

