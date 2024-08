- Duas crianças alemãs sofreram um incidente infeliz em Dune, com a ajuda chegando além do ponto de necessidade.

Em território dinamarquês, dois jovens alemães encontraram um fim trágico após um desmoronamento de uma duna de areia. As autoridades dinamarquesas confirmaram esse triste evento. Segundo notícias veiculadas na segunda-feira, esses rapazes estavam cavando um buraco dentro de uma duna de areia na região de Jutlândia do Norte enquanto passavam férias com suas famílias no domingo. Infelizmente, a areia cedeu, engolindo ambos os meninos. As vítimas tinham nove e doze anos, de famílias diferentes. Seus responsáveis estavam presentes durante o incidente.

Os meninos aparentemente ficaram enterrados sob a areia por aproximadamente 40 minutos enquanto banhistas tentavam resgatá-los. No final, eles foram transportados para um hospital por helicóptero. Os pais enlutados dos meninos mortos expressaram sua gratidão pelo apoio e solidariedade do público.

Em Jutlândia do Sul, outro menino conseguiu escapar de uma situação semelhante após ser enterrado por uma duna de areia. As condições instáveis das dunas de areia foram atribuídas às recentes chuvas intensas.

Os serviços de emergência em Jutlândia do Norte emitiram alertas aos visitantes do terreno arenoso. Eles aconselharam a ficar nas trilhas designadas, manter um olho atento nas crianças, evitar encostas íngremes e evitar cavar buracos dentro das dunas de areia.

As autoridades dinamarquesas entregaram a investigação do incidente à Comissão para garantir uma análise aprofundada das medidas de segurança na praia. A Comissão também investigará os papéis da gestão das dunas de areia e das autoridades na prevenção de tais tragédias no futuro.

