- Duas colisões levaram ao fechamento da A38 de forma bivalente.

A rodovia A38 está atualmente bloqueada em ambos os sentidos devido a dois incidentes, um dos quais resultou em uma fatalidade, ocorrendo entre a junção de Rippachtal e a intercalação de Leuna. Durante a noite, um caminhão que seguia em direção a Göttingen colidiu com uma pessoa na pista, como informado por um representante da polícia. As investigações iniciais sugerem que a vítima era um motorista que havia parado no acostamento devido a problemas mecânicos e havia saído do veículo.

Como consequência do primeiro acidente, ocorreu um engarrafamento. Em seguida, um caminhão colidiu com outro caminhão atrás, mas, até o momento, não foram relatadas ferimentos graves, segundo o representante da polícia.

O infeliz incidente envolvendo um caminhão e um motorista no acostamento resultou em um carro ficando preso no engarrafamento. Após saber sobre os vários incidentes, os motoristas foram aconselhados a evitar a rodovia A38 e procurar rotas alternativas.

Leia também: