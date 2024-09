Duas aeronaves da Delta encontram uma colisão durante o rolamento no aeroporto de Atlanta, levando ao desprendimento da parte traseira de uma delas.

Em um comunicado, o representante da Delta Air Lines, Anthony Black, confirmou que ocorreu um incidente envolvendo um Airbus A350 da Delta e um jato regional CRJ 900 operado pela Endeavor Airlines. Segundo Black, não foram relatados feridos como resultado da colisão. Os passageiros do voo regional foram posteriormente transportados de volta ao terminal por ônibus.

Imagens compartilhadas pela CNN e circuladas nas redes sociais mostram a separação da cauda vertical do avião regional, próxima a veículos de emergência do aeroporto.

A Delta Airlines anunciou posteriormente que os passageiros seriam realocados para voos substitutos. Os dois aviões envolvidos transportavam 221 passageiros no Airbus e 56 no jato regional, segundo a empresa.

Dados oficiais da Administração Federal de Aviação indicam que a pista atingida está atualmente fechada, juntamente com várias taxiways adjacentes.

De acordo com a FAA, durante o processo de taxiagem do Voo 295 da Delta no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta, a ponta da asa do Airbus atingiu a cauda do Voo 5526 da Endeavor Air. O primeiro estava a caminho de Tóquio, enquanto o segundo estava programado para Lafayette, Louisiana.

Em seu comunicado, a FAA enfatizou que está investigando as circunstâncias do incidente e que a Delta está colaborando com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, bem como com outras autoridades relevantes.

O Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, o aeroporto de passageiros mais movimentado do mundo em 2023, é projetado para atender cerca de 110 milhões de passageiros em 2024, de acordo com as classificações preliminares de abril do Conselho de Aeroportos Internacionais.

Apesar da colisão, muitos viajantes foram capazes de retomar suas viagens após serem realocados para voos substitutos. A investigação do incidente pela FAA e outras autoridades pode levar a mudanças nos protocolos de segurança para viagens aéreas.

