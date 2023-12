Drones vs. navios de guerra: Como o equipamento militar dos EUA está a combater os ataques dos Houthi à navegação marítima

Yahya Sare'e, porta-voz das forças Houthi, disse no X, anteriormente Twitter, que os últimos lançamentos foram em "apoio contínuo e solidariedade com o povo palestiniano". O grupo já tinha dito anteriormente que tinha como alvo os navios que se dirigiam a Israel, na sequência da invasão de Gaza pelas forças israelitas.

Os Houthis, apoiados pelo Irão, lançaram pelo menos 100 ataques contra 14 navios comerciais e mercantes diferentes no Mar Vermelho durante o último mês, disse um alto funcionário militar dos EUA na semana passada.

Os ataques levaram o Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, a anunciar a formação de uma coligação de, pelo menos, 10 países para se concentrarem na segurança no Mar Vermelho.

A coligação prevê que os navios membros estejam disponíveis perto do Mar Vermelho para responder a ataques. O objetivo da iniciativa era impedir futuros ataques dos Houthi, mas os militantes continuaram a atacar os navios que operam perto do Iémen.

O Mar Vermelho abriga uma das rotas comerciais marítimas mais importantes do mundo, e os ataques tiveram repercussões de longo alcance. Pelo menos 44 países estão ligados a navios atacados pelos Houthis e os ataques perturbaram o comércio internacional em geral.

Os 17 drones e mísseis lançados pelos Houthis na terça-feira foram derrubados com armas transportadas pelo destróier de mísseis guiados USS Laboon e por caças F/A-18 que voavam do porta-aviões USS Eisenhower, informou o Comando Central dos EUA.

A Marinha dos EUA não disse exatamente que armas os seus navios estão a utilizar contra os ataques Houthi, mas os analistas disseram que um contratorpedeiro dos EUA tem uma série de sistemas de armas à sua disposição.

Estes incluem mísseis terra-ar, projécteis explosivos do canhão principal de 5 polegadas do contratorpedeiro e sistemas de armas de curto alcance, disseram os especialistas. Os peritos afirmam ainda que os navios americanos dispõem de capacidades de guerra eletrónica que podem cortar as ligações entre os drones e os seus controladores em terra.

Quaisquer que sejam os sistemas utilizados pelos capitães dos contratorpedeiros dos EUA, eles enfrentam decisões sobre custos, inventário e eficácia à medida que a missão cresce, disseram os especialistas.

"Os drones são mais lentos e podem ser atingidos com os mísseis mais baratos ou mesmo com a arma do navio. Os mísseis mais rápidos têm de ser interceptados com mísseis interceptores mais sofisticados", afirmou John Bradford, membro do Conselho de Relações Externas para os Assuntos Internacionais.

O principal ativo da Marinha dos EUA - o destroyer de mísseis guiados

O principal ativo dos EUA envolvido no Mar Vermelho para combater os ataques à navegação é o destroyer de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, como o USS Laboon. Os mísseis no seu paiol incluem:

- O Standard Missile-6 (SM-6), uma arma avançada que pode abater mísseis balísticos no alto da atmosfera, outros mísseis de trajetória mais baixa e atingir outros navios com um alcance de até 370 quilômetros, de acordo com o Projeto de Defesa contra Mísseis do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS). Esses mísseis custam mais de US$ 4 milhões cada.

- O Standard Missile-2 (SM-2), menos avançado do que o SM-6, com um alcance menor de 185 a 370 quilómetros, dependendo da versão, de acordo com o CSIS. Eles custam cerca de US$ 2,5 milhões cada.

- O míssil Evolved Sea Sparrow (ESSM), concebido para atingir mísseis de cruzeiro anti-navio e ameaças de baixa velocidade, como drones ou helicópteros, a uma distância de até 50 quilómetros, segundo o CSIS. Cada um custa mais de um milhão de dólares.

Especialistas disseram na semana passada que acham que os EUA estão a usar os mísseis SM-2 e/ou ESSM contra as ameaças Houthi até agora.

Munições caras e a relação custo-benefício

Mas como estão a enfrentar drones que podem ser produzidos e utilizados em grande número por preços unitários bem abaixo dos 100.000 dólares, uma campanha prolongada poderia acabar por sobrecarregar os recursos dos EUA, dizem os especialistas.

"Trata-se de capacidades avançadas de interceção aérea com um custo médio de cerca de 2 milhões de dólares, o que faz com que a interceção de drones não seja (...) rentável", afirmou Alessio Patalano, professor de guerra e estratégia no King's College, em Londres.

As forças Houthi são financiadas e treinadas pelo Irão, pelo que dispõem de recursos para uma luta prolongada, salientam os especialistas.

É também uma questão de saber até que ponto os EUA querem ir para proteger a navegação mercante, dizem os analistas.

O sistema de armas de curto alcance Phalanx de um contratorpedeiro americano - canhões Gatling que podem disparar até 4.500 balas por minuto - pode lidar com ameaças de drones ou mísseis que se aproximem a menos de uma milha do navio de guerra, disse Carl Schuster, ex-capitão da Marinha dos EUA e ex-diretor de operações do Centro Conjunto de Inteligência do Comando do Pacífico dos EUA no Havai.

Trata-se de uma defesa de custo relativamente baixo. Mas se os drones chegarem tão perto, é a última linha de defesa e um erro pode custar vidas americanas.

"Um único míssil ou um único drone não afunda um navio de guerra dos EUA, mas pode matar pessoas e/ou causar danos que obriguem o navio a retirar-se para ser reparado no porto", afirmou Bradford, do Conselho de Relações Externas.

Defesa dos navios de guerra vs. proteção dos comerciantes

E o sistema Phalanx não pode proteger os navios mercantes que o contratorpedeiro americano possa estar a vigiar, navegando a quilómetros de distância do navio de guerra.

"Para assegurar uma defesa aérea de área alargada (por oposição à auto-proteção), os navios dependem essencialmente de mísseis antiaéreos", afirmou Sidharth Kaushal, investigador em matéria de poder marítimo no Royal United Services Institute, em Londres.

Kaushal disse que os mísseis interceptores antiaéreos dos navios de guerra dos EUA são disparados a partir de células do sistema de lançamento vertical (VLS) no convés.

Cada célula pode conter uma mistura de armamentos (os números exactos são confidenciais), mas o número a bordo de qualquer navio é finito, disse Kaushal.

E se os Houthis conseguirem esgotar os inventários de um navio com ataques sucessivos, o navio de guerra pode ficar sem munições para proteger os navios mercantes que está a vigiar, disse Salvatore Mercogliano, especialista naval e professor da Universidade Campbell, na Carolina do Norte.

"Embora as marinhas estejam bem equipadas para abater o que os Houthi estão a lançar atualmente, o receio é que o âmbito e a escala aumentem e as escoltas não consigam manter um nível de defesa para proteger a navegação comercial", disse.

Os Houthis ainda não tentaram um verdadeiro ataque de enxame de drones - semelhante ao que a Rússia tem utilizado repetidamente na Ucrânia - que poderia envolver dezenas de ameaças de uma só vez, disseram os especialistas.

"Um enxame poderia sobrecarregar as capacidades de um único navio de guerra, mas, mais importante, poderia significar que as armas passariam por eles para atingir navios comerciais", disse Mercogliano.

Os navios de guerra americanos também enfrentam a questão de como reabastecer o inventário de mísseis na região, disse ele.

"O único local para recarregar as armas é em Djibouti (uma base americana no Corno de África) e isso é perto da ação", disse.

Possíveis ameaças num espaço de batalha em evolução

Os peritos afirmam que a utilização de mísseis de cruzeiro ou balísticos anti-navio representa um desafio potencialmente mais difícil. As forças Houthi dispararam três mísseis balísticos anti-navio e dois mísseis de cruzeiro de ataque terrestre na terça-feira, segundo o Comando Central dos EUA.

Os mísseis de cruzeiro anti-navio "podem vir de baixo e penetrar no casco de um navio acima da linha de água. Este é o tipo de armas que afundou vários navios britânicos durante a Guerra das Malvinas e atingiu o USS Stark (no Golfo Pérsico) em 1987", disse Mercogliano.

Os mísseis balísticos podem representar um perigo ainda maior, disse ele.

"A velocidade terminal da arma e a sua carga útil podem infligir sérios danos" a um navio de guerra ou a uma embarcação comercial, disse ele, e podem necessitar dos melhores interceptores dos EUA, como o SM-6, para o abater.

Mercogliano disse que o espaço de batalha não é estático e que os Houthis terão algo a dizer sobre o que irão utilizar.

"Os Houthi estão a observar e a ver como as marinhas estão a responder a estes ataques", disse.

E os especialistas dizem que os EUA podem, a dada altura, decidir que têm de partir para a ofensiva.

"Há outra linha de ação que é atacar a fonte. Isso mudaria a ênfase da interceção das capacidades uma vez no ar para atacá-las na fonte para impedir a sua utilização em primeiro lugar", disse Patalano.

"Dada a escolha e a capacidade, é sempre mais barato eliminar os arqueiros do que intercetar as flechas", disse Schuster.

Oren Liebermann e Natasha Bertrand, da CNN, contribuíram para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com