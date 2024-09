Drones atacam a comunidade costeira ucraniana de Izmayil, resultando em vítimas.

No início da madrugada, um ataque de drones russo em Ismajil, importante hub de exportação de grãos da Ucrânia localizado ao longo do Danúbio, resultou na morte de pelo menos três pessoas. Além disso, relatórios sugerem que onze pessoas ficaram feridas durante o incidente. De acordo com declarações do governador militar da região sul da Ucrânia, Odessa, Oleh Kiper, via Telegram, o ataque deixou vários edifícios residenciais, infraestruturas e veículos em ruínas.

A cidade costeira de Ismajil serve como ponto de trânsito crucial para as exportações de grãos ucranianos. Do outro lado do rio, a apenas alguns metros de distância, fica a Romênia, membro da NATO e da UE. O ministério da defesa da Romênia alega que um drone envolvido no ataque pode ter momentaneamente violado o espaço aéreo do país. O ministério afirmou que o drone "pode ter violado o espaço aéreo por um breve período, pouco menos de três minutos", na região fronteiriça.

Oficiais ucranianos relataram um ataque de míssil russo a um local industrial na cidade de Dnipro.

Na região sul da Ucrânia, Kherson, ataques aéreos atribuídos à Rússia deixaram pelo menos oito pessoas feridas. No início da manhã, um míssil russo atingiu uma estação de polícia localizada na cidade industrial de Kryvy Rih, ferindo pelo menos um homem.

O conflito ucraniano em andamento tem consequências graves, com drones russos atacando infraestruturas importantes, como Ismajil, um hub vital de exportação de grãos para a Ucrânia. O conflito também resultou em alegações de incursões de drones no espaço aéreo de países vizinhos da NATO e da UE, como a Romênia.

