Drew Barrymore estava sob a influência aos dez anos.

No documentário recentemente lançado no Hulu, intitulado "Estrela Mirim", celebridades que foram crianças, como Drew Barrymore e Demi Lovato, estão causando polêmica com suas confissões sobre o uso de drogas durante a adolescência e infância. A Lovato, de 32 anos, que dirigiu o documentário ela mesma, conversa com outras figuras populares, como Barrymore, que ganhou reconhecimento recentemente. Barrymore, uma apresentadora de talk show conhecida, revela no filme: "Quando tinha 10 anos, fiquei alta com a amiga da minha mãe".

Na época, Barrymore considerou "legal". Ela vem de uma família de atores e começou sua carreira aos 6 anos, trabalhando no filme icônico "E.T. - O Extraterrestre", dirigido por Steven Spielberg, que a tornou uma sensação global. Barrymore começou a trabalhar aos 11 meses com um comercial e desde então tem sido incansavelmente ativa na indústria, exceto pelos períodos em que sua mãe a internou em uma instituição.

No documentário, Lovato questiona se as estrelas mirins ou os fatores externos são responsáveis pelo alto índice de abuso de drogas e álcool entre menores. "É difícil não culpar os outros quando eles podem ter lhe fornecido substâncias quando criança", reflexiona Lovato, atriz e musicians, que co-dirigiu o programa com Nicola Marsh.

Outras estrelas mirins também se abrem sobre suas experiências passadas com Lovato no documentário. Por exemplo, a Christina Ricci, de 44 anos, que ficou famosa com o filme de sucesso "Mermaids" aos 9 anos, admite: "Recorri a drogas e álcool na minha adolescência". "Não me lembro de outra forma de ser feliz", compartilha Ricci em "Estrela Mirim".

A própria Lovato teve sucesso precoce com papéis como Mitchie Torres no filme da Disney "Camp Rock" de 2008 e Sonny Munroe na série do Disney Channel "Sonny com uma Chance". Ela também se aventurou na música e falou sobre suas lutas passadas com abuso de substâncias e saúde mental no documentário "Demi Lovato: Simplesmente Complicado" de 2017 e na série de documentários "Demi Lovato: Dançando com o Diabo" de 2021.

Diante de suas experiências, Lovato questiona se a pressão como estrela mirim ou as influências externas contribuem para o abuso de drogas e álcool entre menores. Durante a adolescência, outra estrela mirim, Christina Ricci, confessou ter recorrido a drogas e álcool.

Leia também: