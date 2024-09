Dresden está prestes a emitir um alerta de inundação de nível 3.

Noites chuvosas em Polônia, República Tcheca e Áustria causaram devastação e perdas de vidas, enquanto a Alemanha conseguiu se manter relativamente ilesa até agora. No entanto, os níveis de água também estão aumentando no país. Em Dresden, espera-se que o nível de alerta 3 seja atingido durante o dia, enquanto Brandemburgo se prepara para os piores cenários antes das eleições estaduais.

Os níveis de água em Dresden e Schöna (Sachsen Schweiz-Osterzgebirge) continuam a aumentar. De acordo com os dados do centro de inundações do estado, Dresden ainda não atingiu o nível de alerta 3, com uma leitura matinal de 5,98 metros, pouco abaixo da marca de seis metros que aciona esse nível. De acordo com as previsões atuais, essa marca deverá ser ultrapassada pela manhã.

O nível de alerta 3 significa que áreas urbanas, ruas adjacentes e trilhos ferroviários podem ser alagados. No nível 2, principalmente áreas agrícolas ou florestais, jardins e outros espaços verdes são alagados, além de potenciais danos a edifícios individuais.

Previsão de queda nos níveis de água em Schöna durante a noite

Em Schöna, o valor de threshold do nível 3 já foi ultrapassado, com um nível de água medido de 6,54 metros ao amanhecer. De acordo com as estimativas, o nível de água deve continuar a subir durante o dia antes de diminuir ligeiramente na quinta-feira à noite. É altamente improvável que o nível de alerta máximo de sete metros seja atingido.

O ministro do Meio Ambiente, Wolfram Günther, afirmou que, embora não se preveja uma enchente em grande escala, alguma água das inundações da República Tcheca está entrando no Elba. Ele acrescentou que os níveis de água são menores do que o inicialmente temido, mas não uma limpeza total.

Brandemburgo está se preparando proativamente para uma possível entrada de água nos próximos dias. As equipes de crise no estado federal oriental permanecem em alto estado de alerta enquanto os cidadãos trabalham diligentemente para proteger suas casas dos danos pelas inundações esperadas no Oder.

Woidke: Prepare-se para os piores cenários

Brandemburgo, com eleições para o parlamento estadual previstas para domingo, tem o ministro-presidente Dietmar Woidke alertando para a cautela. Durante a transmissão ao vivo "rbb24 - Ihre Wahl: Der Kandidatencheck" na televisão RBB, ele disse: "Esperamos o melhor, mas nos preparamos para o pior". Refletindo sobre Ratzdorf, que foi severamente danificado durante a enchente de 1997, ele destacou as melhorias na infraestrutura, incluindo uma nova barragem e medidas de estacas.

O líder da fração da AFD e candidato principal Hans-Christoph Berndt acreditava que, embora a mudança climática não devesse ser ignorada, a manutenção e a proteção das barragens contra potenciais danos causados por castores deveriam ser uma prioridade imediata.

No sul e leste da Baviera, a situação está melhorando gradualmente. Os níveis de água do Sempt no distrito de Erding e do Danúbio em Passau caíram abaixo dos valores de threshold do nível de alerta 3. No entanto, o nível de água do Isar na Baixa Baviera ainda está aumentando, com Landshut ultrapassando o valor de threshold do nível de alerta 3.

Na terça-feira, o Serviço Meteorológico Alemão anunciou que não há previsão de chuva pesada ou queda de temperatura iminente.

Mais de 20 vidas foram perdidas em países vizinhos devido às inundações.

As inundações extensas ainda podem ser vistas na Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Áustria. As autoridades esperam vários dias para fornecer uma limpeza final, com mais de 20 mortes relatadas nesses países. Na República Tcheca, várias pessoas ainda estão desaparecidas, e o exército está oferecendo assistência nas áreas afetadas.

